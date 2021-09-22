Александр Антонов (гендиректор компании-производителя медоборудования «Окулюс 2000») развернул мобильную лабораторию и пригласил первого тестируемого.​ Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ПРЕДСКАЖЕТ СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ И «РАССКАЖЕТ», ГДЕ СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИТЬ

В России появился инновационный аппарат, разработанный отечественными учеными

Пройти медицинское обследование за пять минут? Скажете, фантастика? А узнать за это же время предрасположен ли ваш ребенок к спорту высших достижений и есть ли у него шансы, к примеру, в будущем поехать на Олимпиаду? Возможно ли составить команду людей, выполняющих ответственное задание из равных по силам, эдакую «дрим тим»? Новому аппаратно-программному комплексу «Симона» эти и другие задачи по плечу!

КТО НА НОВЕНЬКУЮ?

Протестировать решено было на спортсменах спортклуба Run Zeppelin (Долгопрудный), регулярно испытывающих сильные нагрузки и на добровольце, перенесшем недавно ковид.

Почти в полевых условиях (помещение 3х3 м, с кушеткой и столом), за 7 минут один из разработчиков комплекса, врач Александр Антонов развернул мобильную лабораторию и пригласил первого тестируемого.

Прикрепили датчики по всему телу. Прибор при помощи реокардиографа, сфигмоманометра, пульсоксиметра, термометра, метаболографа

считывает 123 показателя! Тестируемый узнает важные сведения о себе: уровень кислорода в крови, уровень стрессоустойчивости, состояние сердца и сосудов.

Уже через 4 минуты Марина Жалыбина, в недавнем прошлом многократная чемпионка мира в беге на 100 км., а сейчас тренер, воспитывающая новых чемпионов, получила результаты. Отличные, с такими хоть сейчас в космос!

- Это новое для меня тестирование, хотя за мою спортивную жизнь меня на чем только не проверяли! - призналась Марина. - Не всегда такая диагностика была эффективной и полезной. Бывало, что я находилась на пике формы, а результаты были не ахти. Здесь же методика интересная и удивительно глубокая для такого экспресс-формата. Я получила интересные показатели, которые обязательно проанализирую. Это интересный опыт, который безусловно пригодится мне в работе с учениками.

СУПЕРЛЮДИ

Вторым тестирование прошел триатлонист Игорь Матвеев, только вернувшийся с соревнований в Эстонии. Александр Антонов удовлетворенно кивал головой, изучая результаты. Действительно, есть чему позавидовать. Вот, например, аппарат способен измерить уровень стрессоустойчивости. Норма 8-12 единиц. У наших спортсменов более 17!

- Тестирование на «Симоне» выявляет функциональные возможности организма, уровень спортивной подготовки. Оно помогает тренеру или медперсоналу улучшить скорость восстановления спортсмена и оценить уровень его здоровья: стоит ли ему сегодня много тренироваться, стоит ли ему, например, выходить на старт. При помощи результатов тестирования можно сформировать команду для эстафеты, в которой все будут в наилучшей форме.

ВЗЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ

Кстати, зарубежные сборные активно начинают использовать разработку в подготовке. Сейчас она стоит «на вооружении» сборной по академической гребле Республики Беларусь, в сборной по боксу Казахстана, в знаменитой мюнхенской Баварии. Говорят, сам гуру тенниса Роджер Федерер уже записался и в ближайшее время готов пройти тестирование на чудо-аппарате в Европе.

Следующий доброволец - не так давно переболевшая тяжелой формой ковида Ксения Владимирова. У нее сидячая работа и мало активный образ жизни.

Итак, датчики наклеены, приборчик запищал, результаты появились.

Ну что ж, есть люди киборги, как наши спортсмены, а есть, замученные стрессами и осложнениями. Уровень стрессоустойчивости Ксении оказался, по словам врача, «как у директоров оборонзаводов, сдающих госзаказ» - 5,6 единиц. Другие показатели также не дотягивали до нормы. Вердикт: срочно надо в отпуск, принимать определенные витамины и укреплять сердце.

- Прибор дает нам сигнал забить тревогу до того момента, когда пройдена точка невозврата. Стресс – это физиологический ответ организма на любое происходящее внешнее событие, - говорит Эльвина Наумова, профессор кафедры внутренних болезней Тульского госуниверситета, доктор биологических наук. - Чтобы организму либо бежать, либо драться, нужно, чтобы выработался адреналин, а он напрямую влияет на состояние сосудистой стенки, на ее спазм. Это очень древняя реакция. Но сейчас она, почему-то, перешла в сферу психологии. «У меня стресс, я устала, я нервничаю, мне надо отдохнуть!». На самом деле, это все проблемы сердечно-сосудистой системы. Когда стресс запущен и не купируется, ни медикаментозно, ни какими-то другими методами, возможными на этом этапе (релаксация, отдых, отпуск, сон), то он переходит в стадию дистресса. А это состояние уже необходимо корректировать с врачом. Аппаратно-программный комплекс позволяет уловить момент до возникновения серьезных заболеваний и вовремя обратиться к доктору. Если стадия дистресса перейдет в сердечно-сосудистое заболевание, это уже, к сожалению, не вылечить.

ВЕЗДЕ ПРИГОДИТСЯ

Ну а если не в спорте и не для борьбы со стрессами и зарождающимися болячками? Где еще можно применять ? Оказывается, на одной из подмосковных баз спецназа непростой вопрос формирования оперативных групп доверили именно ей.

- Команда всегда, увы, работает со скоростью самого слабого звена. Если посылают 30 спецназовцев на задание на 5-7 дней, надо подобрать людей, равных по силам. Это обследование помогает составить такую однородную команду. И тогда явного слабого звена, которое станет тормозить выполнение задания, не будет, - говорит Александр Антонов.

Есть у разработчиков чудо-техники и проект предполетного обследования. Сейчас у летчиков на осмотре проверяют не так много показателей. По словам специалистов, командир самолета теряет за 3-4 часовой полет 3 единицы стрессоустойчивости! Выходит, он должен приземляться с нормальным индексом - от 8 до12 единиц. Значит, он обязан начинать полет с 11 единицами.

Совсем скоро программа обследования появится в клиниках и станет доступна широкому кругу пациентов.

СКАЗАНО!

РАЗРАБОТКА ИЗ ТУЛЫ

Борис Валентинов, гендиректор научно-образовательного центра инновационной медицины «ФАРМА 2030», кандидат биологических наук:

- Компания «ФАРМА 2030» была создана для поиска новаций в российской медицине. И вот мы, проводя мониторинг перспективных разработок, сразу обратили внимание на аппаратный комплекс. Он позволяет снять одновременно показания сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем и, обработав их, показать врачу то состояние пациента, в котором он находится в настоящий момент.

Один из интересных показателей в этом аппаратном комплексе - индекс стрессоустойчивости, который, кстати, и был разработан сотрудником Тульского госуниверситета! Затем Алексей Токарев с большим успехом защитил диссертацию в Первом медицинском университете. Наша компания заключила с Тульским университетом лицензионный договор на использование вот этого индекса стрессоустойчивости.