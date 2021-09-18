Большая кольцевая линия метро в Москве: Технический пуск провели на участке между «Проспектом Вернадского» и «Каховской»

Станция Новаторская. Фото: stroi.mos.ru

До конца 2021 года на Большой кольцевой линии метро пассажиры смогут прокатиться сразу на трёх новых участках маршрута - западном, юго-западном и южном. Напомним, в День города состоялся технический пуск отрезка от «Мневников» до «Давыдково» длиной 6,6 километра. В четверг, 16 сентября, запустили также технически путь от «Давыдково» до «Проспекта Вернадского». И вот сегодня, 18 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин провёл ещё один технический пуск на БКЛ - от «Проспекта Вернадского» и «Каховской».

- В предыдущие две недели мы технически запустили шесть станций на БКЛ, - сказал Сергей Собянин. - Сегодня еще четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций - уникальный случай в историю метрополитена, и надеюсь, что он состоится.

По его словам, основные работы выполнены, осталось доделать немного, в том числе благоустройство соседних с метро кварталов.

- Мы последовательно, шаг за шагом, близки к тому, чтобы завершить этот огромный проект - строительство Большой кольцевой линии метро, самой большой линии в мире, - отметил Собянин.

Станция Воронцовская. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО ТАКОЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУСК

По строящемуся участку метро ездит тестовый электропоезд без пассажиров. Такой технический пуск позволяет проверить работоспособность сразу нескольких основных устройств:

- автоматики, телемеханики и управления движением поездов;

- тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи;

- системы жизнеобеспечения станции.

По итогам испытаний устраняются замечания, а также проводится наладка инженерных систем и оборудования на станциях и в тоннелях.

Станция Зюзино. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО СДЕЛАЛИ

Южный участок БКЛ с четырьмя станциями - «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Его длина - 6,4 километра.

Участок сооружён по традиционной для московского метро технологии – с устройством островных платформ и двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров.

«Сейчас завершается первый этап реконструкции «Каховской» для ее интеграции в состав Большой кольцевой линии метро, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Во время второго этапа будет создана новая пересадка на смежную «Севастопольскую» станцию серой ветки метро через обновленный второй вестибюль. Это сделает удобнее поездки пассажиров. Открыть ее планируется уже после запуска движения по участку БКЛ».

По его словам, на «Каховской» в полностью выполнены монолитные работы. Кроме того, завершилась архитектурная отделка общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, включая облицовку стен и колонн пассажирской зоны, монтаж отреставрированных панно и обустройство архитектурного освещения.

«В оформлении станций южного участка БКЛ архитекторы использовали уникальные материалы, - добавил Андрей Бочкарев. - Это первый участок московского метрополитена, где в отделке станций применили искусственный камень – кварцевый агломерат. Этот искусственный камень по твердости соответствует граниту, не впитывает влагу и дает возможность придумать и использовать любой цвет, который невозможно найти в природе. Также, яркий камень способствует цветовой интуитивной навигации. Например, на «Воронцовской» ярко-оранжевый акцент указывает пассажирам на возможность пересадки на Калужско-Рижскую линию метро».

Станция Каховская. Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Четыре станции южного участка БКЛ «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская»:

- ускорят поездки по городу для 700 тысяч человек, которые живут в районах Москвы Проспект Вернадского, Обручевский, Ломоносовский, Черёмушки, Коньково, Зюзино и Нагорный;

- сэкономят порядка 40% времени при ежедневных поездках по городу для местных жителей;

- разгрузят действующие станции метро «Калужская» Калужско-Рижской линии – на 44% и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии – на 61%;

- обеспечат хордовые связи между соседними районами и частично перераспределит потоки пассажиров в общественный транспорт. За счёт этого снизится нагрузка улицу Каховка - на 15%, Профсоюзную улицу и Севастопольский проспект – на 6%.

Три из четырех станций южного участка будут пересадочными. С «Воронцовской» можно будет пересесть на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии, с «Каховской» - на «Севастопольскую» Серпуховско-Тимирязевской линии. В перспективе «Новаторская» станет пересадочной на одноимённую станцию строящейся Троицкой линии метро.

КОГДА ОТКРОЮТ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Станции метро «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская» планируют открыть до конца 2021 года на участке БКЛ от «Мнёвников» до «Каховской» длиной порядка 20 километров с 10 станциями. В истории Московского метрополитена единовременно такой крупный участок линии будут запускать впервые.