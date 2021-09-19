Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли ещё пять квартир

Следующий розыгрыш призов состоится в понедельник - 20 сентября. Фото: mos.ru

В Москве прошел второй розыгрыш подарков в лотерее «Миллион призов». В нем принимают участие все столичные избиратели, отдающие голос дистанционно. Для этого достаточно было зарегистрироваться на онлайн-голосование и получить код из десяти цифр. Всего в призовом сундучке 100 автомобилей и 21 квартира. Плюс сертификаты - номиналом 10 тысяч, 25 тысяч и 100 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю, сертификатами можно будет затем воспользоваться в компаниях-партнерах акции,

Накануне в прямом эфире телеканала «Москва-24» разыграли очередную партию однокомнатных квартир. Участники второго розыгрыша - избиратели, голосовавшие с 20.00 17 сентября до 20.00 18 сентября. Выбрать счастливчиков доверили генератору случайных чисел. То есть компьютеру.

В результате обладателями собственного жилья в Москве стали везунчики с персональными уникальными кодами: 3435660589, 1970522607, 3852386154, 1074736441, 2763457473.

Как объяснили организаторы акции, эти коды нужно активировать до 30 сентября на сайте ag-vmeste.ru.

Следующий розыгрыш призов состоится в понедельник - 20 сентября. И он пройдет среди избирателей, проголосовавших в последний день выборов - 19 сентября.

Так что ещё есть время выполнить свой гражданский долг, а заодно посеять в душе надежду. А что. А вдруг.

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