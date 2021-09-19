В Выхино-Жулебино снесли незаконную парковку и на её месте обустроили ярмарку

Теперь у местных жителей появился комфортный павильон, где можно купить свежие продукты отечественного производства. Фото: mos.ru

На юго-востоке Москвы на улице Саранской на освобожденной от незаконной стоянки территории площадью 1800 квадратных метров обустроен павильон крытой круглогодичной ярмарки. За благоустройство этого участка высказалась почти половина жителей района, принявших участие в голосовании на сайте «Активный гражданин». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала года на юго-востоке столицы было выявлено больше 130 незаконных некапитальных объектов, сегодня 33 из них уже демонтированы, - отметил заммэра. - По мере выявления самовольных построек городу возвращаются захваченные территории, которые становятся доступны для дальнейшего благоустройства. При этом учитывается мнение самих москвичей. Именно по желанию жителей на месте нелегальной парковки в Выхино-Жулебино появилась городская ярмарка».

Нарушение земельно-имущественного законодательства в виде размещения нелегальной парковки на улице Саранской было выявлено специалистами Госинспекции по недвижимости во время проверки.

«Участок площадью 1800 квадратных метров был огорожен металлическим забором и без оформления земельно-правовых отношений использовался под незаконную автостоянку, - подчеркнул начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - На закрытой территории были возведены ряды навесов и пост охраны. В результате незаконные конструкции и объекты были демонтированы».

Как рассказал префект Юго-Восточного округа Москвы Андрей Цыбин, в районе Выхино-Жулебино на улице Саранская, владение 7 провели благоустройство здания ярмарки, а также соседней с ней территории. Теперь у местных жителей появился комфортный павильон, где можно купить свежие овощи, фрукты, молочную продукцию, мясные изделия и другие продукты отечественного производства.