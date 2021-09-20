В этом году два миллиона жителей столицы захотели избирать депутатов дистанционно

Мэр Москвы Сергей Собянин. Электронное голосование в Москве еще раз доказало - такими будут выборы будущего. Фото: Кирилл КАЛЛИНИКОВ/РИА Новости

Год назад доработанную систему проверяли на голосовании по поправкам в Конституцию. На выборах-2021 процесс впервые использовали при голосовании за депутатов Госдумы VIII созыва.

За сухой статистикой избиркома - более 2 млн заявлений от москвичей на включение в списки дистанционного голосования - очень важный показатель общественного мнения. Это свыше 25% от всех избирателей столицы. Каждый четвертый оценил преимущества.

1. Это удобно. В два клика проголосовать со смартфона, компьютера или ноутбука. Важно для деловых людей и молодежи: не нужно выкраивать время в графике для визита на участок.

2. Технологично. Каждый год контроль за выборами все жестче: камеры, развитие института наблюдателей и автоматизированные урны по приему бюллетеней. Онлайн-технологии шагают дальше - система защищена блокчейном, а значит, зашифрована от атак и в то же время прозрачна для независимых наблюдателей. На защите ДЭГ технологии Евгения Касперского, разработчика средств компьютерной безопасности.

3. Безопасно. С началом учебного года в Москве рост заболеваемость ковидом. Дистанционное голосование стало единственным «стерильным» способом сделать выбор для тех, кому противопоказана вакцинация, и людей из группы риска по здоровью.

РАЗЫГРАЛИ КВАРТИРЫ И МАШИНЫ

- Прямо сейчас я на атомном ледоколе «Ямал» в Кольском заливе. Хорошо, что москвичи могут голосовать онлайн. Заявление подал заранее, пришло время сделать свой выбор: интернет лучше всего ловит у нас на ходовом мостике, - рассказал помощник капитана корабля Михаил Головченко.

Он не единственный, кто голосовал дистанционно в необычном месте. Своими впечатлениями об удобстве и технологичности процесса делились полярники, егеря и оказавшиеся за границей москвичи.

Дистанционно начали голосовать многие «надомники» - инвалиды и пожилые, которым раньше приносили урну домой. Одно время в соцсетях было много фейков, что с помощью голосования на дому манипулируют мнением людей. С распространением новой технологии домыслы можно пресекать: избиратель один на один со своим устройством.

В колоссальную популярность ДЭГ свою лепту внесли призы. В Москве разыграли 21 квартиру, сотню машин и денежные сертификаты с номиналами до 100 тысяч рублей. Лотереи на выборах для повышения их привлекательности используют по всему миру. Ничего предосудительного в этом нет. Как еще заинтересовать людей, которые считают себя далекими от политики?

Заинтригованные призом, возможно, впервые в жизни проголосуют и станут относиться к «гражданскому долгу» ответственнее.

Сегодня реклама ежечасно пытается сражаться за покупателя. Люди привыкли к жизни в условиях тотальной маркетинговой акции. И здорово, что в эту борьбу вливаются власти с благородной целью - воспитание политической культуры.

Какой смысл ворчать в пустоту, что в твоем районе нет парка? При этом раз в несколько лет прийти на избирательный участок для некоторых сверхзадача. Теперь всем ее упростили: выходит в интернет не только, чтобы лить желчь по поводу благоустройства. Заходите на сайт и ставьте галочку напротив импонирующей фамилии или партии.

Воспитать поколение неравнодушных избирателей - задача, которую в России начали решать не так давно. Раньше псевдопатриоты горланили: «власти нужно, чтобы люди не голосовали, они нагонят своих сторонников». Эта теория окончательно перестала быть хоть чем-то напоминать правду. Избирательная система предоставляет реальный политический «ол инклюзив»: можешь прийти на участок, заказать открепительный на «Госуслугах» или технологично отдать голос с помощью инструмента будущего - дистанционного электронного голосования. Все это привлекательно для молодежи или, как их называют социологи, - зумеров. Поколение, рожденное в нулевые. А их предшественники миллениалы - еще активнее готовы включаться в политическую и общественную жизнь города.

ЧТО ЖДЕТ НА БУДУЩИХ ВЫБОРАХ

Куда нас приведет электронное голосование? Выглядит так, что его благоприятную ауру будем наблюдать через год, когда в Москве станут выбирать новый состав гордумы. Если электронное голосование распространят и на предстоящие выборы - в чем не хочется сомневаться, - то интерес к политике будет выше. А ведь муниципальные депутаты - одни из важнейших звеньев в цепи «житель - представитель его интересов во власти - повседневная жизнь мегаполиса».

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Планка призов установлена необычайно высоко по российским меркам. Это тренд мировой. Так, в Филадельфии (США) четыре года назад разыграли чек на 10 тысяч долларов, а в Канаде на текущих выборах в парламент молодежь затягивают презентами в виде игровой приставки «Плей Стейшн 5», а за приведенного на участок друга можно уйти с плазменным телевизором.

КАК НОВИНКА СКАЖЕТСЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ ПАРТИЙ

В первые часы запуска электронного голосования в системе ежесекундно отдавали до 47 тысяч голосов. Колоссальная цифра, такого количества избирателей в короткий срок не выдержал бы ни один участок. На электронную почту людям пришли напоминания. Многие еще 17 сентября отдали голос, чтобы освободить выходные, отдохнуть и последний раз перед заморозками махнуть на дачу.

Интересно отношение партий к ДЭГ. Ведь когда из 7,5 млн избирателей по Москве свыше 2 млн решают делать выбор онлайн, нельзя не считаться с мнением аудитории. Некоторые кандидаты решили удариться в проигрышный в такой ситуации антипиар. Например, сторонники КПРФ выступали против ДЭГ. Де-факто решили откреститься от четверти электората. Быть может, их избиратель сейчас уехал в отпуск или в другом месте, где волеизъявление затруднительно. Тут бы на помощь пришло дистанционное голосование. И как быть, если кандидат от оппозиции, которому ты симпатизируешь, против прогресса? Проиграют здесь оба.

- Считаю ошибкой тех политических сил, которые демотивировали своих избирателей голосовать в ДЭГ. Когда получим результаты, будет перекос большой в пользу тех партий, которые мотивировали своих избирателей голосовать дистанционно, - сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Например, кандидаты от «Единой России» не высказывались критично против этой системы, а наоборот, разъясняли избирателям преимущества. Можно сразу прогнозировать победу партии власти в итогах ДЭГ, при этом объясняя ее более низкий процент на офлайн-явке: их сторонники просто не пошли на участок, ведь выборы прошли на экране смартфона. Нельзя не отметить политический курьез: оппозиция всегда кичилась своей силой в интернете, в этот раз проиграет сражение, капитулировав еще до самого начала.

СКАЗАНО

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН:

«Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГ, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным. Оно помогло активизировать избирателей, а также упростить процедуру голосования».

КСТАТИ

Кто голосовал онлайн на минувших выборах

Владимир Путин, президент. Дистанционное голосование главы государства заранее не анонсировалось. Вероятно, чтобы избежать провоцирования хакерских атак.

Михаил Мишустин, премьер-министр. Глава Кабмина голосовал онлайн в эфире ТВ. Резюмировал, что все было просто и понятно.

Сергей Собянин, мэр Москвы. Градоначальник посетил общественный штаб по контролю за выборами и голосовал со смартфона.

Олег Новицкий, космонавт. Он сейчас на МКС. Сообщил, что очень ответственно относится к окружающим его технологиям, и признал надежность ДЭГ.