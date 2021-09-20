Мокрый снег в Московской области возможен в ночь на вторник, 21 сентября 2021

Бабье лето совсем не задалось: мало того, что холод, дожди и ветродуй, так теперь еще и мокрый снег обещают! Фото: Евгения ГУСЕВА

Бабье лето совсем не задалось: мало того, что холод, дожди и ветродуй, так теперь еще и мокрый снег обещают!

Мокрый снег в Московской области возможен поздним вечером в понедельник, 20 сентября, и в ночь на вторник, 21 сентября, предупреждают синоптики.

- Если мокрый снег и будет, то лишь на самом северо-востоке Подмосковья, - уточнила в своем прогнозе для сайта KP.ru главный специалист Московского метеюбюро Татьяна Позднякова.

Белые хлопья мокрого снега могут примешаться к дождю в Сергиевом Посаде, Талдоме и других населенных пунктах, расположенных у границ с Ярославской и Владимирской областями. В самой столице и других районах Подмосковья дело ограничится холодным осенним дождем, причем сильным.

Температура воздуха ближайшей ночью будет около ноля или чуть выше, +1...+3 градуса.

- Скорее всего, мокрый снег в воздухе зафиксируют только сотрудники метеостанций. До земли он не долетит, растает раньше, температура все-таки еще очень высока для образования снежного покрова, - успокаивает Татьяна Позднякова.

Метеорологи центра “Фобос” того же мнения: они считают, что в понедельник поздним вечером возможен мокрый снег в районе Сергиева Посада и в соседней Ярославской области. В Туле дождь с мокрым снегом вероятен ночью, а во вторник – в Тверской и Смоленской областях. И тоже заверяют: снег будет таять ещё в воздухе, до земли не долетит.

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