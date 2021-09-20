Как сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах возле метро в Москве

С сегодняшнего дня в столице заработали пункты мобильной вакцинации против гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичей приглашают бесплатно сделать прививку от гриппа с 20 сентября 2021. Для этого можно прийти в поликлинику (по месту прикрепления) или в один из 45 пунктов вакцинации. Предварительная запись не нужна.

- С сегодняшнего дня в столице заработали пункты мобильной вакцинации против гриппа. Как и в предыдущие годы они расположены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метро, МЦК, МЦД и железнодорожных станций, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прививку в прошлом году я делала возле станции метро "Тверская". Такие же мобильные пункты есть и возле других станций метро (полный перечень см. ниже). В этот раз лично мне было удобнее доехать до "Курской". На выходе ищу машину скорой помощи, на которой написано "Вакцинация от гриппа". Соблюдаю все меры безопасности - на мне маска. Захожу в машину. Медсестра померяла температуру - 36,7 градусов.

- А если было бы выше? Не сделали бы?

- При температуре выше 37 градусов пришлось бы отложить. Человек на момент прививки должен быть здоров и хорошо себя чувствовать, - говорит медсестра.

Для вакцинации просят предъявить паспорт РФ и полис ОМС (при наличии), оформить письменное согласие. Так как прививку делают в плечо, то лучше заранее подумать, в какой одежде прийти, чтобы было комфортно.

Перед прививкой врач спросил о моем состоянии здоровья, бывает ли аллергия. После этого мне сделали прививку. Вакцина отечественная, разработана согласно рекомендациям ВОЗ.

- После прививки могут быть какие-то последствия?

- Вакцина не содержит живого вируса и не может привести к заболеваниям. Может немного подняться температура - максимум до 37,5 градусов. Но это нормально, не нужно "сбивать" с помощью таблеток. Лучше сегодня не ходите в спортзал, баню - нужно избежать физические нагрузки, нагревания тела. Желательно место прививки не мочить и не чесать два дня, - посоветовала медсестра.

Мне выдали сертификат о профилактических прививках, данные также отобразятся в электронной медицинской карте. Всего на оформление документов и вакцинацию ушло 15 минут. Вакцинация бесплатная.

Москвичей приглашают бесплатно сделать прививку от гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Мобильные пункты, где можно сделать прививку от гриппа

- метро: Пушкинская, Курская, Белорусская, Петровско-Разумовская, Речной вокзал, ЦСКА, Владыкино, Алтуфьево, Отрадное, Медведково, ВДНХ, Свиблово, Новогиреево, Перово, Семеновская, Площадь Ильича, Щелковская, Бульвар Рокоссовского, Печатники, Выхино, Некрасовка, Кузьминки, Люблино, Марьино, Пражская, Чертановская, Домодедовская, Тульская, Царицыно, Каширская, Домодедовская, Юго-Западная, Новопеределкино, Солнцево, Молодежная, Крылатское, Планерная, Тушинская, Митино, Бульвар Дмитрия Донского,

- МЦД: Лианозово,

- МЦК: Площадь Гагарина,

- ЖД станции: Лосиноостровская, Крюково, Щербинка,

- ТЦ «МЕГА Теплый стан» (Калужское ш., 21-й км).

Время работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа:

- по будням - с 8.00 до 20.00, по субботам - с 9.00 до 18.00, по воскресеньям – с 9.00 до 16.00.

Кому можно делать прививку от гриппа?

- любому человеку старше 18 лет можно сделать прививку в мобильных пунктах или поликлинике,

- беременные женщины могут сделать прививку только в поликлиниках,

- дети до 18 лет – в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Советы от врача

На популярные вопросы отвечает Павел Гуляев, главный врач ГБУЗ г.Москвы "Диагностический центр № 5 с поликлиническим отделением ДЗМ".

- Нужно делать прививку натощак?

- Это не имеет никакого значения для переносимости. Не важно утром или вечером.

- Нельзя делать прививку, если есть температура?

- Да. Вакцинацию не проводят при температуре от 37 градусов и выше. Если человек в этот период болеет ОРВИ или ковидом, то в этот период делать не нужно. Нужно дождаться выздоровления и прийти недели через две.

- Есть ли возрастные ограничения?

- Делают прививки и детям, и взрослым. Грипп - заболевание хоть и сезонное, но подвержены ему все возрастные группы, в том числе люди старшего 60 лет

- Какая может быть реакция после прививки? Что является нормальным, а что нет?

- Общая иммунная реакция возможна. Может быть кратковременный подъем температуры, болезненность в месте укола, может появиться озноб. Это не является побочной реакцией. Это реакция организма, которая предполагается у прививающегося человека. Проходит активация иммунной системы.

- Если температура повышается до 37,5 градусов, нужно снижать какими-то препаратами?

- Можно выпить парацетамол при необходимости. Но она быстро проходит – через час-два.

- Защитит ли эта прививка от коронавируса?

- Эта прививка не защитит от коронавируса. Это разные вирусы, и механизмы воздействия вакцин разные. Но защититься от гриппа сейчас не менее важно. В идеале, нужно привиться и от гриппа, и от коронавируса, но с промежутком по времени.

Важно

Через какое время делать прививку от гриппа, если вакцинировался от коронавируса?

- Эксперты проводят исследования безопасности и эффективности вакцин при их одновременном введении. На сегодняшний день, традиционным считается интервал между прививками 30 дней, - сообщили в Минздраве России.

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