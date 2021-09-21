Выборы в Москве: Проголосовали все, кто хотел

Дистанционное электронное голосование - это система будущего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«НОГИ» ПРОИГРАЛИ ИНТЕРНЕТУ

Эксперты считают, что «Единой России» удалось мобилизовать свой лояльный электорат, активно призывая воспользоваться системой электронного голосования. И это сыграло свою роль - именно поэтому столь впечатляющи итоги ЕР по дистанционному голосованию в Москве. Это произошло в противовес другим партиям, той же КПРФ, многие из которых активно агитировали против ДЭГ, призывая голосовать «ногами».

«Мы проводили исследование начиная с июля. И уже в начале июля было видно, что электоральные предпочтения есть у значительной части, уже определившейся. Было видно, что лидером является «Единая Россия», - отмечает директор исследовательских проектов института социального маркетинга ИНСОМАР Наталья Евсеева.

Эксперты признают, что дистанционное голосование - это гигантский демократический шаг вперед. Система абсолютно прозрачна. Каждый шаг, каждый этап, каждое действие можно проверить. При этом она защищает избирателей от человеческой ошибки, а анонимность и тайна голосования обеспечиваются не административными, а технологическими методами.

СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНА

«У нас применялось три инструмента, - сообщил руководитель проекта ДЭГ в «Лаборатории Касперского» Александр Сазонов. - Первый - это веха интерфейса за наблюдением за ходом голосования, на котором отображались графики по избирательным кампаниям и округам. Второй - принтеры, которые печатали зашифрованные голоса избирателей. И третий инструмент, предназначенный для технических специалистов, которые более глубоко разбираются в технологиях блокчейн, у нас были предоставлены три рабочих места с непосредственным доступом к блокчейн-узлам, в которых аккумулировались эти голоса избирателей в ходе голосования».

Проще говоря, это доступ в самое сердце системы, без каких-либо дополнительных фильтров. Голые цифры, на основании которых и рассчитываются результаты. Любой человек мог в режиме реального времени зайти, посмотреть, как идет голосование онлайн, статистику, динамику. Все, кроме результатов конкретного голосования конкретного человека. В Москве сформирована беспрецедентная система наблюдателей, в том числе за ДЭГ!

Важно отметить, что, несмотря на предпринятые атаки, система выстояла. Не было крупных сбоев, сломать или взломать ее никому не удалось.

Кроме того, по оценке специалистов «Лаборатории Касперского», время обработки голосов, поданных в таком количестве в режиме отложенного решения, на данной инфраструктуре значительно превысило первоначальные ожидания. В настоящее время команда разработки в «Лаборатории Касперского» работает над ускорением проверки отложенных голосов в будущих голосованиях.

РАНЬШЕ НЕ ДОХОДИЛИ ДО УРН

Трехдневное голосование и возможности ДЭГ не могли не повлиять на явку - на этот раз в выборах принял участие каждый второй москвич. Это значит, что раньше люди попросту не доходили до урн. А дистанционная система голосования решила эту проблему. Практика прошлого года, то же голосование по поправкам в Конституцию, говорит о том, что если уж человек зарегистрировался на ДЭГ, то он практически точно проголосует.

Дистанционными инструментами для голосования воспользовались те, кто привык пользоваться электронными госуслугами. Причем не только молодежь. Взрослое поколение тоже уверенно себя чувствует в цифровом пространстве («школа» записи к врачу и на другие муниципальные услуги дает о себе знать).

Но и привлечение на выборы молодежи - огромный шаг вперед. По сути дела, организаторам выборов удалось привлечь к процедуре голосования людей, которые буквально еще вчера все виды голосования игнорировали. Не ходили на избирательные участки, потому что это «долго» и «неудобно». Зато когда появилась возможность отдать свой голос в пару кликов, не отрываясь от работы или не вставая с дивана, то они с удовольствием это сделали. Большое количество участников онлайн-голосования также связано с эпидемической ситуацией.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«МОЖНО ТОЛЬКО ПРИВЕТСТВОВАТЬ»

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает триумфальным развитие дистанционного электронного голосования, отметив, что вместе с многодневным голосованием оно помогает россиянам исполнять свои политические и гражданские права и обязанности.

«Система трехдневного голосования, система дистанционного электронного голосования увеличивают возможности для граждан реализовывать свои гражданские и политические права. Это можно только приветствовать», - отметил политолог.

Кроме того, он добавил, что в будущем дистанционное электронное голосование будет использоваться более широко.

«Этому способствовало голосование первых лиц: президент, мэр Москвы, премьер-министр - все проголосовали дистанционно. Тем самым мотивируя избирателей, демонстрируя свое отношение к этому институту и показывая, насколько это важно. Это сыграло свою позитивную роль и повысило доверие к этому институту», - резюмировал Алексей Чеснаков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почему задержали результаты?

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов назвал причиной задержки опубликования данных по онлайн-голосованию. Именно Алексей Венедиктов настоял на сохранении функции «Отложенного решения», так как она является показателем уровня доверия к системе.

«В результате 294 тыс. человек воспользовались функцией (хотя в тестах принимали участие всего 10 тыс. человек. - «КП»). Это затормозило. В 4.03 весь ДЭГ у нас был загружен. В 4.00 мы все загрузили на мониторе», - сообщил Алексей Венедиктов.

Еще одной причиной долгого опубликования данных онлайн-голосования является отсутствие протоколов.

«Вторая часть истории: мы бумажную часть, та, которая шла в УИК, делали по протоколам, утвержденным комиссией. А здесь никаких протоколов не было, мы получили оперативные данные, сколько, чего и как», - добавил легендарный радиоведущий.