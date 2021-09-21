В Москве победил «Список Собянина»

Мэр Москвы Сергей Собянин в штабе с кандидатами «Единой России». Фото: Владислав ШАТИЛО/РБК/ТАСС

Время подводить итоги завершившихся парламентских выборов. Ключевой результат - «Единая Россия» нанесла сокрушительное поражение оппозиции в Москве. Партия взяла не только большинство одномандатных округов, но и выиграла с существенным перевесом по партийным спискам.

ОТ ИСТЕРИК УСТАЛИ

«Отдельные слова благодарности всей команде «Единой России», которая прошла каждый микрорайон, каждый район, двор, выслушала людей, их нужды и беды, составила задачи, которые ей реализовать дальше в случае избрания, - обратился Сергей Собянин. - Спасибо огромному отряду наблюдателей, которые следили за выборами, контролировали их, обеспечивали их честность. Огромное спасибо штабу общественной поддержки».

В чем причина победы? Их несколько. Во-первых, сильные кандидаты (вспомним хотя бы экоактивиста Тимофея Баженова, политиков Галину Хованскую и Петра Толстого, актера Дмитрия Певцова, интеллектуала Анатолия Вассермана и поисковика Олега Леонова). Во-вторых, Москва в последние годы активно развивается: благодаря совместной работе мэрии с «Единой Россией» выполнено большое количество важных городских проектов - от строительства метро до создания современных поликлиник. В-третьих, москвичи устали от бессмысленных истерик оппозиции при полном отсутствии результата. Все же знают: болтать - не мешки ворочать.

Поэтому, когда накануне выборов мэр столицы опубликовал «Список Собянина» - перечень кандидатов в депутаты Госдумы, которых он поддерживает, его поддержало большинство москвичей. Ведь рейтинг у мэра последние годы стабильно высок. Именно поддержка мэра сыграла серьезную роль в выборах.

Кроме того, «Единая Россия» активно призывала участвовать в электронном голосовании, что привело на «электронные

участки» людей, которые хоть и поддерживают Путина и Собянина, но обычно не ходят на выборы, предпочитая этому отдых или работу. Теперь же можно было проголосовать за несколько минут в любое время дня и ночи. И эти люди воспользовались такой возможностью. Оппозиция же, наоборот, оттолкнула от себя «ленивых» избирателей, запретив им голосовать дистанционно.

«Москвичи подтвердили легитимность нашей демократической системы своим активным участием, - заключил Петр Толстой.

СТАВКА НА КОММУНИСТОВ НЕ СЫГРАЛА

«Новая Дума будет довольно интересной. Более яркой, чем предыдущая, - отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - Я не уверен, что там будет больше скандалов и интриг, но там будет большее представительство разного рода социальных групп, страт. По Москве, например, по кандидатам от Москвы, по «Списку Собянина», мы видим, что там меньше политиков стало, а больше общественных деятелей, что сегодня отвечает запросу граждан на социальные, имиджевые облики, которые кандидаты должны донести до избирателей. В этом смысле Леонов, Буцкая, Толстой, Попов отвечали на запрос о кандидатах с базовым социальным, а не политическим капиталом».

В итоге в противостоянии двух списков - «Умного голосования» и «Списка Собянина» - победил последний, так как там были по-настоящему собраны новые люди (партия на самом деле серьезно обновилась). А Навальный с компанией призывал голосовать в основном за коммунистов, которые успели проявить не с лучшей стороны не только за семь десятилетий советской власти, но за постсоветские годы.

Владимир Путин положительно оценивает результат «Единой России» на выборах.

«У партии была задача подтвердить свое лидерство, эта задача, безусловно, выполнена», - сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.