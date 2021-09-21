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Общество21 сентября 2021 14:30

Парку «Садовники» на юге Москвы присвоили имя Юрия Лужкова

Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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На юге столицы парк «Садовники» между проспектом Андропова, Коломенским проездом и Каширкой теперь называется парк имени Ю. М. Лужкова.

На юге столицы парк «Садовники» между проспектом Андропова, Коломенским проездом и Каширкой теперь называется парк имени Ю. М. Лужкова.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На юге столицы парк «Садовники» между проспектом Андропова, Коломенским проездом и Каширкой теперь называется парк имени Ю. М. Лужкова. Постановление об этом подписал сегодня, 21 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Решение об увековечении имени Юрия Михайловича Лужкова в названии одного из крупных парков юга столицы было принято на основании обращения некоммерческой организации «Фонд Юрия Лужкова», - сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. - Инициаторы обращения возьмут на себя часть забот по благоустройству парка».

Напомним, сегодня в день рождения Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище на могиле бывшего мэра Москвы открыли памятный монумент. Это колонна высотой около четырех метров, украшенная плитами с перечислением главных достижений Лужкова на посту мэра и увенчанная бронзовой фигурой Георгия Победоносца.

Ранее, в декабре 2020 года, на доме, где с 2000 года жил Юрий Михайлович, по адресу 3-я Тверская-Ямская, 48 установили мемориальную доску. В том же году президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

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