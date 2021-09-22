Система ДЭГ показала свою надежность

Эксперты отмечают передовые технологии онлайн-голосования Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице, как и по всей России, завершились выборы в Госдуму. В этот раз жители заполняли бюллетени не только лично на избирательных участках, но и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Работу онлайн-системы обсудили многочисленные эксперты. По их мнению, несмотря на некоторую заминку с результатами подсчёта голосов, ДЭГ показала свою надёжность, честность и уникальность.

«Действительно, система сложная, уникальная, передовая, - говорит Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». - Но это не значит, что здесь предполагались какие-то большие проблемы, просто это технические сбои, о которых все говорят и пишут. Но это вопрос первого испытания и все это уже исправлено. И, конечно же, использование программы блокчейн, пересчета голосов, я имею в виду перепроверки многократной, чтобы не допустить потери голосов или иных каких-то ошибок. Организаторы взяли это время и воспользовались им, я думаю, надлежащим образом».

Среди тех, кто проголосовал, оказалось неожиданно много желающих изменить свое решение. Причем некоторые сделали это несколько раз. Поэтому очевидно, что системе потребовалось время для того, чтобы оставить лишь последний голос. Именно этим, как объясняют специалисты, вызвана задержка подсчета. Для него потребовались дополнительные проверки, чтобы правильно учесть каждый голос.

«В самом названии – блокчейн, или технология распределенных реестров, - уже есть некоторый ответ, - говорит Николай Комлев, председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию информационных технологий и цифровой экономики. - Информация распределена, она не в одном месте находится, а в нескольких местах. Любые изменения должны быть внесены во все места хранения, они должны быть согласованы между собой, взаимоувязаны. Сколько из нас может ошибиться или передумать? Ну, 1-3%. Если же это 15-20% , то система на это не была рассчитана. Но это новая технология, новая, высокозащищенная и, конечно, надо всегда иметь ввиду, что за большую защищенность нужно платить дополнительно чем-то, временем, ресурсами».

Эксперты отмечают, что несмотря на задержку, глупо говорить о том, что голосование искажено. Ведь система построена на блокчейне, а это позволяет увидеть любое изменение и все проверить.

«На самом деле масштаб системы зависит от количества пользователей, - отметил директор офиса цифровой экономики ПАО «Мегафон» Юрий Линьков. - Чем больше пользователей, чем больше транзакций, тем больше мощностей нужно на шифрование и декодирование. Потому что каждый блок, каждая ячейка информации, она шифруется и потом декодируется. Если сравнивать с другими странами, то нет сейчас стран, которые осуществляют полностью электронное голосование, особенно с использованием технологии блокчейн. Именно поэтому данная технология является передовой сейчас. Практики не так уж много, особенно глобальной, когда, допустим, за три дня по два миллиона человек голосует или больше».