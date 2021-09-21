В Москве отреставрировали граффити с портретом Марка Захарова

Портрет создан по инициативе артистов театра. Фото: Алексей Кокорин

На стене отеля «Пушкин» в Настасьинском переулке, 5 два года назад появились граффити, на которых изображен народный артист СССР, худрук «Ленкома» Марк Захаров. За время профиль начал выцветать и смываться. Дочь прославленного режиссера Александра Захарова рассказала, что накануне завершились реставрационные работы.

Граффити изобразили 1 октября 2019 года — в день похорон Марка Анатольевича. Портрет создан по инициативе артистов театра. Памятуя о том, что в городе бывали неприятный прецеденты, с закрашиванием муралов коммунальщиками, граффити внесли в реестр произведений, охраняемых государством.

Минувшим летом руководство отеля сообщило дочери Захарова, что стена здания нуждается в реставрации. Народная артистка России предложила также отреставрировать портрет. Изображению вернули прежнюю яркость и добавили подсветку. Реставрацию Александра Маркова оплатила из личных средств.

— Я благодарна Алексею Кокорину (актер «Ленкома» — прим.ред.) и всем молодым артистам, которые создали портрет Марка Захарова. Он появился на стене дома напротив театра той трагической осенью 2019 года. Неожиданно, вдруг, ниоткуда, за одну ночь — и в этом порыве было столько любви, души и сердца! У меня было и сейчас есть ощущение, что отец вернулся, не оставил нас и театр, который он создал, который был его жизнью, его и нашим особенным миром, — рассказала Александра Захарова.

Наследница также поблагодарила руководство Москвы и отеля, за то что пошли навстречу и сохранили граффити. При этом укорнула новое руководство театра:

— Прошло почти два года после ухода отца. Все это время он смотрит на то, что происходит с нашим театром. Мне кажется, что ему не все нравится. Но я надеюсь, что это унылое время скоро пройдет.

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