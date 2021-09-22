Как стать человеком-футляром, не промокнув и не разорившись?

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Резиновые (и не только) изделия демисезонного назначения были расстреляны дождями-пистолетами, продуты норд-остами, бореями и прочими мистралями. Для подошв сапог были сымитированы попадания в свежий гудрон и городской «спотыкач» в виде бордюров, арматуры и прочих неприятностей повседневного мегаполиса.

Сентябрьские дожди продолжают методично заливать большую часть территории России. Кажется, еще чуть-чуть и мы подобно героям одного из произведений Стругацких начнем превращаться в «мокрецов». Но кому же этого хочется. Поэтому мы решили пойти проверенным путем. И закупили все необходимое в дождь: зонты, дождевики, резиновые сапоги. Мы не покупали ультрамодные вещи, а также модели люксовых брендов. Все было в рабочем и доступном диапазоне цен – от 450 рублей за безымянные китайские сапоги до 2500 рублей за вполне пристойный зонт с тартановым узором. И сразу спойлер – есть некоторые особенности выбора, на которые ни одна испытательная лаборатория не в состоянии повлиять. Ну, например, - зонт или дождевик? В условиях города — это часто вопрос образа жизни и дресс-кода. Если надо сохранить прическу, то дождевик явно не ваш выбор. И, напротив, если предстоит долгая прогулка по парку или лесу – зонт слегка неуместен.

Фото: Shutterstock

Самые доступные дождевики можно купить за несколько сотен рублей. Они будут сделаны из полиэтилена или полиэстера. Надо помнить, что в таком дождевике – вы как ранняя зелень, которая пробивается в парнике на майском солнце. Кожа не дышит. Чуть получше дело обстоит с продукцией из нейлона или мембранной ткани. Цены – от 1500 рублей. Читайте маркировку. Waterproof означает, что дождевик или плащ водонепроницаемый. Значит нанесен какой-то спрей. За несколько носок он может в прямом смысле смыться. Отметка water-resistant указывает, что сама ткань водоотталкивающая: влага через нее не пройдет. Это подтвердили испытания. Поверх обычной одежды, мы поочередно натянули на манекены разные дождевики. Полиэтилен не промок вовсе. Полиэстер тоже не промок. Но подвели застежки: вода из искусственного ливня «ПромМаш Теста» проникла внутрь. Был бы покрой с запахом – этого бы не случилось. Нейлон – «водоотталкивающий» – справился с дождем неплохо, но после испытания явно скукожился. Теперь неизвестно, что с ним будет в следующий раз. Мембранная ткань не подвела. Макинтош, пошитый из нее, оставил одежду на манекене сухой. Но образец оказался и самым дорогим. Он стоил 2300 рублей.

А что зонты? Здесь тоже есть очевидные и без всяких испытаний вещи. Чем больше спиц, тем устойчивей сопротивление купола. Спиц должно быть не меньше 8. Чем больше, тем лучше. Понятно, что и металл должен быть прочным. Алюминий – не лучший вариант. Сталь – отлично. Но это выбор для мужской руки. Как и нескладной формат зонта. Понятно, что в условиях города выбор в основном падет на автоматы и полуавтоматы. Тут важно убедиться, чтобы зонт не был «разболтанным». Никаких люфтов, открываться должен сразу и без скрипа. Чем меньше движущихся деталей, тем прочнее конструкция. Есть такой скучноватый на слух, но очень показательный и необходимый ГОСТ 29093.

Руководитель лаборатории по испытаниям товаров народного потребления Леонид Шумбасов рассказал о том, что на зонтах проводился контроль усилия фиксации телескопических соединенных трубок, а также прилагалось растягивающее усилие. «При помощи специального устройства, прикрепляемого к ручке зонта и динамометра проводится контроль усилия открывания купола зонта. Контроль работоспособности проводился полным открыванием и закрыванием зонта с частотой 20 циклов в минуту», - буднично рассказывает Леонид. И вот какую картину рисуют нам испытатели.

Фото: Shutterstock

Материалы для купола зонтов вам уже известны. Но есть и новички. Тканевый жаккард, известный всем по гардинам и покрывалам и сатин. Понятно, что эти ткани обрабатываются специальной пропиткой. Встречаются и купола из материала с элегантным названием – эпонж. На деле это полиэстер с добавлением хлопка, вискозы или шелка. В нашем «ураганном» испытании участники выбывали по мере изъянов конструкции. Сначала «полегли» автоматы, потом полуавтоматы. Дольше всех держалась трость с куполом из эпонжа за 2500 рублей. А победителем стал зонт основателя компании Серконс Ихсана Бозкурта, который участвовал в испытаниях вне конкурса. Он купил его по необходимости, в дождливый день, в аэропорту Лиона за 14 евро. 8 спиц, трость, стекловолокно. Ненавязчивая англо-французская надпись «Mister Marseille». Служит 5 лет. Произведен зонт где-то в Китае.

Что качается резиновых сапог, то и здесь победа осталась за неизвестными производителями из Поднебесной. Специалисты «ПромМаш Тест» на разный манер отдирали подошвы у туристических и городских образцов. Но лучше всего повел себя цельный кусок резины, отлитый в сапог. Нет подошвы – нет проблемы. Цена вопроса – 500 рублей.

Экипируемся с умом и расчетом! И в эти мрачноватые дождливые дни мы не станем «мокрецами»!

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