Заммэра Владимир Ефимов: В Москве подписан договор о реорганизации бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе»

В бывшей промзоне на северо-востоке столицы инвестор построит 721 тысячу квадратных метров недвижимости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Москвы заключило c частным инвестором договор о комплексном развитии бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» по программе «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это второе в России соглашение о комплексном развитии бывшей промзоны, заключенное по результатам аукциона, и пятое в Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы», - отметил заммэра. - За право реорганизовать участок неэффективно используемой территории промзоны «Алтуфьевское шоссе» инвестор заплатил 3,2 миллиарда рублей. В ходе торгов стоимость контракта увеличилась с начальных 37 миллионов рублей в 86 раз. В реализацию проекта по реорганизации 29 гектаров заброшенной промзоны будет вложено 45,5 миллиарда рублей. На новом пространстве будет создано почти 8 тысяч новых рабочих мест».

Во время аукциона наибольшую цену за право заключения договора о комплексном развитии территории предложил «Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат», который входит в группу компаний AFI Development.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне на северо-востоке столицы инвестор построит 721 тысячу квадратных метров недвижимости. При этом промышленные здания и современные инновационные производства займут почти 358 тысяч квадратных метров, сооружения общественного назначения - порядка 112 тысяч квадратных метров, жилье - 251 тысячу «квадратов», в том числе 25 тысяч - по программе реновации. Решение о комплексном развитии территории «Алтуфьевское шоссе» было принято в декабре прошлого года столичным Департаментом инвестиционной и промышленной политики.

Как отметил основатель компании AFI Development Лев Леваев, реализовывать подобный масштабный проект могут только крупные девелоперы, обладающие значительными финансовыми и материальными ресурсами.

«Приоритетом дальнейшего развития для нас является увеличение объемов строительства и расширение направлений инвестиционной деятельности», - сказал Леваев.

Напомним, комплексное развитие бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.