70-летняя пенсионерка отбилась от грабителя в центре Москвы: «Протащил ее по асфальту, а потом вернулся с бутылкой виски»

Московская пенсионерка, женщина 70 лет, сумела отбиться от грабителя, который пытался отнять у нее в сумку. Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Московская пенсионерка, женщина 70 лет, сумела отбиться от грабителя, который пытался отнять у нее в сумку. Дело было накануне вечером в центре столицы, на Остоженке. Пожилая дама шла по тротуару и тут откуда ни возьмись со спины выскочил мужчина и попытался вырвать из рук сумку. Пенсионерка нападения не ожидала, но при этом сумку не выпустила - грабителю пришлось несколько метров тащить ее по асфальту. Но москвичка и тогда не сдалась. Тут еще один из очевидцев кинулся на помощь бабуле и нападавший рванул с места, пока его не поймали. Без сумки.

Женщина, слава богу, отделалась лишь ушибами и ссадинами.

Позже нехорошего товарища все равно задержали. Известно, что ему 22 года. И молодому человеку вполне можно вручить переходящий приз «Объяснительная года». По крайней мере, с его слов выходит, что он хоть и виноват (да, вину признает), но все-таки не очень.

- Я был с друзьями и они меня, говоря по-молодежному, взяли «на понт»: смогу я выдернуть сумку или нет, - объяснил парень на допросе в полиции.

Дальше - больше.

Бабушку по асфальту этот бугай, как выясняется, тащил тоже не по своей вине.

- Дернул. Женщина упала с бордюра. А потом я пытался руку вытащить, потому что она мою руку закрутила вместе с сумкой. Поэтому волок ее по полу. Как руку освободил - убежал. Не стал ничего брать.

Задержанный мужчина уверяет, что во всем виноваты его друзья

А потом вообще такой трогательный момент случился, хоть плачь.

- Добежал до соседней станции метро. Зашел в магазин, взял бутылку виски. Вернулся на место происшествия в надежде, что найду ту женщину, извинюсь и отдам ей бутылку. Но, к сожалению, никого уже не было.

При этом задержали молодого человека в Ясенево, где он снимал квартиру - совсем недавно перебрался в Москву из региона.

Как сообщают в ГУ МВД по Москве, мужчина арестован. Ему предъявлено обвинение по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж» (до 7 лет тюрьмы).

- Здесь имеет место 2 часть статьи 161 УК - «Грабеж с применением силы», до 7 лет лишения свободы. Впрочем, учитывая, что преступление не завершено, это лишь покушение на грабеж, молодому человеку грозит не более 3 лет, - объяснил сайту kp.ru адвокат Вадим Багатурия, эксперт правового Ютюб-канала «Фрейтак Медиа».