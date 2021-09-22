В Москве вынесли приговор мигрантам, которые похитили подростков и заставили их копать бассейн

В итоге все трое получили реальные сроки - от 6 до 7 лет колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поначалу эту историю многие сочли детской фантазией. В мае 2019-го в московском Гольяново трое подростков заявились домой довольно поздно и на вопрос пап и мам «Вы где были?!» ответили: «Бассейн копали...» - «Зачем»? - «Дяденьки заставили».

Родители поначалу ребятам (им, кстати, было всего по 12-13 лет) не очень-то поверили. Но когда те показали стертые черенками лопат ладошки, потащили своих чад на место - показывайте, мол, где дело было. А там действительно - подвал жилого дома и свежая яма будущего бассейна. Оттуда и отправились писать заявление в полицию.

В течение суток задержали трех мигрантов из Киргизии.

- Мужчины рассказали, что им заказали провести подготовку к строительству сауны, в том числе выкопать бассейн, - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - На вопрос, как там оказались несовершеннолетние, заявили, что те якобы сами пришли - им предложили попробовать покопать и они согласились.

На самом деле в процессе расследования выяснилось, что мигранты несколько часов удерживали детей в подвале, заставляя их рыть яму под бассейн. Домой не отпускали, угрожая, что будут бить. Покинуть подвал детям удалось лишь после того, как один из подростков притворился, что ему стало плохо.

Как сообщают СК, пока шла доследственная проверка и гастарбайтеры еще не были под арестом, они попытались оказать давление на пострадавших ребят и свидетелей.

- Иностранные граждане Беибарыс Беков, Рамиз Истамов и Мухамеджан Муздыбаев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «похищение двух и более несовершеннолетних, совершенное группой лиц с применением насилия из коррыстных побуждений» и п»использование рабского труда, в отношении двух или более лиц, несовершеннолетних, с применением насилия», - сообщили в Следственном комитете.

В итоге все трое получили реальные сроки - от 6 до 7 лет колонии строгого режима.