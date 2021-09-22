Соловьи, соловьи, становись на учёт: в Москве пересчитали пернатых певцов

Наряду с профессиональными орнитологами перепись соловьев вели волонтёры. Все собранные данные сейчас вносят в интерактивную карту Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соловьи, как известно, зимуют в Африке - и уже сейчас после длительного перелёта отдыхают где-нибудь в Танзании. А специалисты Мосприроды тем временем подвели итоги соловьиной переписи, которая стартовала в столице в мае этого года. Причём пересчитывали птиц на слух - по голосам (увидеть серовато-коричневый комок в густых зарослях ивы или сирени непросто).

Увы, но, согласно статистике, соловьиное население постепенно редеет. Если в 2019 году их было 212, то в этом - 176. Из них 37 певцов были услышаны на природной территории «Битцевский лес», серебро и бронзу поделили Восточный административный округ и ЗелАО - у них по 28 соловьёв ровно. Остальные 83 вокалиста исполняли свои арии в других округах столицы, в том числе, Троицком.

- Перепись начали в мае потому, что на это время приходится пик соловьиного пения, - пояснили kp.ru в Мосприроде. - Самцы активно завоёвывают внимание самок при помощи звонких раскатистых трелей. К середине мая они распеваются, но летом, как только в гнезде появляются птенцы, отец-соловей сбавляет тон своих концертов, чтобы не привлекать внимание хищников.

Наряду с профессиональными орнитологами перепись соловьев вели волонтёры. Все собранные данные сейчас вносят в интерактивную карту, которую можно поразглядывать на сайте Мосприроды.

В столичной АНО «Орнитарий» (автономная некоммерческая организация) падение птичьего населения связывают с тем, что соловьям нужны необустроенные территории, на которых растет так называемый дикорос (дикорастущие растения). Стриженый газон в данном случае не подходит. И соловьи окультуренным городским паркам предпочитают заброшенные территории - например, в ближнем Подмосковье.

При этом о полном исчезновении голосистых птиц в черте Москвы речи не идет. Они продолжают гнездиться в природном заказнике «Долина реки Сетунь», в Покровском-Стрешневе, в Сокольниках, в Косинском парке и на многих других природных территориях.

КСТАТИ

С осенним похолоданием многие жители столицы бросаются подкармливать пернатых, хотя конкретно сейчас птицы в этом не нуждаются.

- Подкормка будет не лишней с первыми заморозками и первым снегом, - сообщили kp.ru специалисты орнитария в парке «Сокольники». - Особенно актуально - во время ледяных дождей. Но не сейчас, в сентябре. Тем более, если ваша помощь будет двух- или трёхразовой. Птицы же быстро привыкают к хорошему. И те, кто собирался улететь, могут запросто остаться в районе вашей кормушки. При этом вы больше корм не даёте, а на улице ударяют морозы. Если уж так сильно хочется покормить пернатых, делайте это на специальных территориях - в парках. Там этот процесс длится круглый год.

Полезно - злаки, семена диких трав и подсолнечника, несоленое сало, просо, цельный овес, семена льна и ячменя, подсушенные крошки белого хлеба, орехи, желуди, засушенные ягоды рябины или боярышника.

Вредно - любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдоба, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль.

Уткам можно кидать злаки, нежирный творог, вареную перловку и специализированный комбикорм для домашней птицы (продаётся на птичьем рынке и в зоомагазинах).