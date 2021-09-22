Жители дома на Рязанском проспекте в Москве уже пять дней без отопления: Лопнули трубы, лило из всех щелей

Жильцы справляются с проблемой своими силами

Из-за резкого похолодания в столице во всех многоквартирных домах включили отопление. В частности, ночью с 16 на 17 сентября в доме № 60, корпус 4 на Рязанском проспекте лопнули трубы в трех подъездах. Жильцы справляются с проблемой своими силами. Сайт Kp.ru решил разобраться в сложившейся ситуации и выяснить, какая организация должна помочь жильцам.

Три подъезда без тепла

Эмоции людей можно понять, ведь в квартирах образовалась горячая вода, в которой буквально «плавала» мебель. Испорчены личные вещи. Жильцы как-то своими силами стали наводить порядки. Однако вода до сих пор стоит в перекрытиях, и никто не знает, кто должен их просушивать.

- В моем подъезде трубу разорвало на седьмом этаже, лило 1,5 часа, пока вода не дошла до первого этажа. В каждой квартире лило из всех щелей, включая розетки. Аварийная служба в момент прибытия зафиксировала, что давление воды было превышено в два раза, однако автоматическая система не перекрыла воду, - рассказывает kp.ru Ирина, жительница дома.

Сантехники сказали, что энергетическая компания «МОЭК» не может наладить подачу напора, поэтому вода не циркулирует. Без отопления находятся одновременно три подъезда.

- Дом сам по себе не просохнет, тем более при отсутствии отопления. Мы еще и без электричества остались, - говорит Ирина, жительница дома.

Москвичи говорят, что вода до сих пор в перекрытиях, но никто не собирается просушивать дом

Тепло будет, как только наладят систему

kp.ru обратилась в управляющую компанию по дому. Там объяснили, что сбой в системе подачи отопления действительно есть. В настоящее время отопление стали постепенно подавать в квартиры.

- Идут перепады давления из «МОЭК»: то снижается, то поднимается, то стабилизируется. Из-за этого у людей, то есть отопление, то нет. Еще сегодня произошел обрыв электросетей. Люди вообще остались без отопления, электричества и воды – так совпало, - рассказали kp.ru в «Жилищнике».

- Что нужно для того, чтобы людям вернуть тепло?

- Мы ждем, когда МОЭК отрегулирует систему и наладится подача. Пока давление нерегулярное.

- А какие проблемы у МОЭК?

- Они говорят, что получают напор от города. Еще и на ТЭЦ ведутся какие-то работы – подключают дома-новостройки. Сколько будут вести работы пока неизвестно. Наш наладчик туда ездил, пока отрегулировал температуру. Но теперь еще и люди остались без электричества.

Жители дома на Рязанском проспекте в Москве уже пять дней без отопления

- Потому что вода попала в щитки?

- Нет. Ведутся работы на трассе – возле Рязанского проспекта, 72. И там ковшом задет кабель. Мы восстанавливаем. Делаем все возможное.

В свою очередь в компании «МОЭК» объяснили, что после включения отопления в многоквартирном доме 17 сентября поступила информация о повреждении на системе отопления внутри дома.

- По результатам совместного обследования выявлено, что управляющей компанией не был открыт расширительный бак. В настоящее время все параметры теплоснабжения находятся в норме, оборудование «МОЭК» работает согласно режимной карты, - сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК».