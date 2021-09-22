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Происшествия22 сентября 2021 18:15

Подруга убитой бывшим свекром москвички рассказала о странном поведении мужчины: «Забирал у нее зарплату, читал смс в телефоне, запрещал разговаривать с соседями»

По словам знакомых убитой, даже после развода мужчина продолжил кошмарить бывшую жену сына
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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По словам знакомых убитой, даже после развода мужчина продолжил кошмарить бывшую жену сына

По словам знакомых убитой, даже после развода мужчина продолжил кошмарить бывшую жену сына

В обстоятельствах этого жестокого убийства 36-летней москвички Ольги* бывшим свекром сейчас разбирается столичный Следственный комитет. Вот что известно к этой минуте. Поздно вечером 21 сентября 66-летний московский пенсионер Иван Петрович* пришел в квартиру на улице 2-й Владимирской, где жила бывшая жена его единственного сына. Жилье официально принадлежало мужчине и накануне завершился суд, по результатам которого с 13 сентября Ольга должна была освободить квартиру. Женщина обещала съехать в ближайшие дни и на время переезда отправила дочку, пятилетнюю внучку Ивана Петровича, к родственникам на дачу в Подмосковье.

Когда в квартире раздался звонок, Ольга открыла дверь и вышла на лестничную площадку. Именно там бывший тесть дважды выстрелил ей в грудь из охотничьего ружья. Женщина погибла на месте. Никто из соседей так и не вышел к ней на помощь. Тесть погибшей сбежать не пытался, его задержали на месте преступления с ружьем в руках.

В среду, 22 сентября, мужчине предъявили обвинения в убийстве. Свою вину он призвал и назвал мотивом ненависть к бывшей невестке.

- Я признаю вину и не сожалею, - заявил мужчина на допросе.

В оправдание пенсионер рассказал следователям слёзную историю про нового сожителя невестки. Якобы мужика «неверная» привела в ту самую квартиру, которая ей не принадлежит. При этом сожитель по словам дедушки якобы сексуально домогался до его пятилетней внучки. Жуткие данные сразу же проверили, но подтверждений не нашлось.

При этом в поведении самого пенсионера, которому светит до 25 лет лишения свободы, странности были и раньше. За единственного сына Ивана Петровича Ольга вышла замуж в 2014 году. Ольга работала учителем музыки, ее супруг врачом. Казалось, жить будут долго и счастливо. Но не заладилось с самого начала.

- Ей пришлось жить в доме свекрови и тестя. А они были просто помешаны на своем единственном сыне. Пылинки с него сдували. Невестку они сразу не влюбили. Они москвичи, а она «понаехала». У тестя поведение было просто неадекватное, он забирал у нее зарплату и каждый день выдавал ей деньги на проезд до работы и обед. А еще он капался в ее телефоне, постоянно подозревал ее в изменах. Когда в 2016-м родилась внучка, он контроль не ослабил. Даже с соседями бедняжке запрещал общаться, - рассказала kp.ru подруга убитой москвички, которая просила не указывать ее имя.

Когда дочке исполнилось два года, Ольга вернулась на работу в музыкальную школу и подала на развод.

- Они из-за неадекватности тестя и развелись, когда терпеть надоело. С мужем после развода у нее не было ссор и конфликтов. Это он помог ей заселиться в эту квартиру. В его семье было несколько квартир. Возможно, именно из-за этой квартиры уже бывший тесть не давал ей прохода. Он запрещал ей общаться с другими мужчинами и тем более водить их в ту квартиру, - добавила подруга убитой.

Накануне убийства экс-свекор узнал, что у Ольги роман.

- У нее появился мужчина. Они как раз вместе и хотели переехать. Но вот чем все закончилось, - развела руками подруга убитой.

Как стало известно kp.ru, дочка убитой женщины пока не знает о случившемся. Документы на опеку над девочкой уже подал отец и бабушка девочки по материнской линии.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается, —сообщила kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

*Имена изменены.

66-летний москвич убил бывшую супругу сына
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