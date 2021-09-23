Электронное голосование становится мировым трендом

Москва в числе первых развивает передовые технологии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прошедшие выборы в Госдуму стали самыми необычными за всю их историю не только в нашей стране, но и в мире. Впервые большое число избирателей - около 2 миллионов - смогли одновременно участвовать в заполнении бюллетеней онлайн. Такого раньше нигде не случалось, поэтому интерес к системе электронного голосования (ДЭГ) не угасает. Мнения, как водится, разделились. Но всем понятно, что за цифровыми технологиями будущее, и это касается не только выборов, но и многих других сфер жизни. Дискуссия о технологических и прочих вызовах, с которыми сталкиваются разработчики электронных систем и их пользователи, состоялась в столице во время круглого стола.

СТРАНЫ ИДУТ В «ЦИФРУ»

Система электронного голосования в Москве развивается в том же русле, что и подобные системы в других странах. Как отмечают эксперты, ДЭГ постепенно становится трендом во всем мире. Сегодня уже около 20 процентов государств используют такую технологию и этот список продолжает расширяться. Хотя есть и страны, которые отказались от онлайн-выборов. Тем не менее, преимуществ у электронного голосования достаточно.

- Среди них основные - это повышенная явка избирателей, доступность, скорость, снижение или полное исключение человеческих ошибок, экономия в перспективе после закупки программного обеспечения и аппаратуры, - перечисляет Руслан Юсуфов, управляющий партнер Mindsmith. - Мир идёт в «цифру» и находится перед выбором, какие практики лучшие, какие технологии нужно использовать. Россия один из пионеров этого движения и мы получаем по шапке, ведь все решается в процессе. Поэтому могут быть и недостатки при онлайн-голосовании, как у любой новинки, например, в вопросах кибербезопасности, возможного усложнения процессов.

По его мнению, с этим успешно справляется используемая в ДЭГ технология блокчейн. Главными ее плюсами становятся высокая надежность, прозрачность, дополнительная возможность общественного контроля.

ИЗБИРАТЕЛИ ДОВЕРЯЮТ

На круглом столе обсудили высокий уровень доверия жителей при проведении электронного голосования. Это подтверждают данные по онлайн-участникам выборов.

«У нас два миллиона голосующих на блокчейне, - напомнил Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы. - Можно сколько угодно говорить по поводу того, что есть административное принуждение и так далее, но принудить два миллиона человек - это даже не из области фантастики. Мы видим явный рост людей, которые доверяют именно этому сервису».

По его мнению, доверие избирателей укрепилось в том числе и за счет функции отложенного решения. С ее помощью можно было заново заполнить электронный бюллетень в течение 24 часов. Такую возможность не стали упускать почти 300 тысяч голосующих. Согласитесь, немало, что и объясняет некоторую задержку с подведением итогов по онлайн-выборам. Но при этом, как подчёркивают специалисты, статистически можно проверить, что никаких аномалий при электронном голосовании не было. Информация открыто опубликована на том же сайте, на котором наблюдатели все три дня следили за ходом онлайн-голосования - обзервер https://observer.mos.ru/all/ . Любой желающий может убедиться в том, что все голоса подсчитаны верно. «Мы понимаем, что нужно ускорение при подсчете голосов ДЭГ и сейчас будем исследовать этот вопрос, - отметил Костырко. - Со временем электронное голосование войдет в обычную практику и станет таким же привычным, как уже сейчас оплата с помощью мобильника или лица».

МНЕНИЯ

«Считаю, мы должны двигаться в сторону дальнейшего развития электронного голосования, - говорит Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики. - Но вопрос о полной замене привычных выборов на цифровые не ставится. Конечно, старое должно уступать место новому, но надо стараться избежать сбоев. Нужно чаще проводить онлайн-голосования, чтобы люди привыкали, чтобы тестировались технологии. Некоторые ошибки в процессе не должны служить причиной для отказа от прекрасного проекта».

«Технологии биометрической идентификации могут быть полезны при таком важном событии как выборы - не только в Госдуму, но и на любых выборах, - уверен Дмитрий Марков, генеральный директор компании VisionLabs. - Потому что лицо в современном мире - это универсальный идентификатор человека. Биометрия является доказательством, что именно этот человек проголосовал. Технологически это возможно».