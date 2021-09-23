В Подмосковье объявили сбор ненужных яблок

В этом году урожай яблок побил все рекорды. Фото: Александр ГЛУЗ

В этом году урожай яблок побил все рекорды. Судя по рассказам дачников, эти сочные фрукты сейчас везде. На огороде под деревьями. В вёдрах и тазах. Возле забора и у крыльца. Дома на подоконниках. На столе. В холодильнике. В кастрюлях. Даже под кроватью.

Реализовать всё это природное богатство разом не получается. Несмотря на сотни яблочных рецептов - начиная с элементарного сока и заканчивая пирогами и кальвадосом.

А потому уродившиеся плоды гниют, попахивают брагой и не приносят никакой пользы.

Чтобы это исправить, в Подмосковье в очередной раз объявили акцию «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!», установив в дачных посёлках специальные контейнеры (бункеры). В них можно складировать сочные отходы, после чего их отвезут в свинарники и скормят животным. Часть яблок пойдёт также на компост (органическое удобрение).

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, в рамках акции, объявленной в Подмосковье уже в третий раз, планируется собрать 200 тонн отходов.

- Узнать подробнее о пунктах сбора можно у председателя СНТ или на сайте своего регионального оператора, - говорится в официальном сообщении министерства.

Возьмём ради эксперимента первый попавшийся - ООО «Каширский РО». На сайте этого оператора есть отдельная плашка с адресами контейнерных площадок. Это город Видное (Белокаменное шоссе, 4 линия), город Ступино (ул. Колхозная, стоянка у путепровода) и др.

Также можно проверить новостную ленту на официальном сайте местной администрации. Например, в городском округе Солнечногорск муниципальные власти опубликовали адреса контейнеров. Это улица Школьная (пересечение с ул. Октябрьской, рядом с площадкой «Мегабак»), пос. Матросова, дом 1 и др.

В соцсетях некоторые пользователи пишут, что тащить яблоки «неизвестно куда, да ещё бесплатно» необязательно. Компост из органических отходов можно сделать и у себя на даче. Для этого нужно застелить яму ветками. Затем измельчить падалицу и выложить порубленные яблоки слоями вперемешку с землёй. Затем, чтобы не растерять влагу, накрыть компостную яму плёнкой. Через несколько месяцев - а в нашем случае весной - это удобрение можно будет смело использовать по назначению.

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