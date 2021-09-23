BMX-велодром построят в Москве уже в этом году

Фото: stroi.mos.ru

Для любителей спорта и экстрима в столице открывается все больше площадок. Одна из них сейчас строится на севере города в Дмитровском районе. Это будет BMX-велодром - велосипедный мотокросс или, как его называют профессионалы, ВМХ-рейсинг - одна из дисциплин велоспорта. Для нее используются уникальные, непохожие на другие спортивные байки, велосипеды ВМХ. Их фишка - жесткая рама и вилка, позволяющие великам выдерживать колоссальные нагрузки экстремальной езды. Такими же навороченными должны быть и трассы для тренировок и соревнований. Проектировщики и строители провели немало времени, обсуждая с профессиональными тренерами и спортсменами детали сооружения. Скоро сюда уже смогут прийти желающие погонять на скорости.

«На всех трех виражах будущего BMX велодрома завершается устройство асфальтобетонного покрытия, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В ближайшее время строители начнут формировать рельеф для прокладки трассы с препятствиями».

Напомним, длина маршрута для BMX-рейсинга составит около 200 метров. Одновременно специалисты занимаются и благоустройством вокруг спортплощадки - планировкой рельефа, созданием тротуаров и проездов. В ближайшее время начнется озеленение участка. В соседнем здании административно-бытового корпуса (АБК) продолжаются отделочные работы. Сделать, как видите, нужно немало. При этом проект выполняется в очень сжатые сроки. Строительство планируют завершить до конца года.

ВМХ-велодром рассчитан не только на разминки и тренировки, но еще сможет принимать районные соревнования. На нем в одну смену могут заниматься 16 спортсменов (смена 2 часа). А за счет компактного зала индивидуальных занятий в АБК экстремалы будут оттачивать свое мастерство круглый год.