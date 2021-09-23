Реновация пятиэтажек в Москве: Переселение началось в районе Хорошёво-Мнёвники

Ещё один столичный район запустил реновацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ещё один столичный район запустил реновацию. На северо-западе в Хорошёво-Мнёвниках жители сносимых пятиэтажек на улице Демьяна Бедного вовсю пакуют чемоданы и получают ключи от новых квартир. Первый дом, построенный для них по этой программе, уже начали заселять.

«В Хорошево-Мневники тоже пришла реновация, - сказал сегодня, 23 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки. - Это первый дом, часть жителей мы переселили, которые жили возле метро «Народного Ополчения». В целом это большой объем переселения в Хорошево-Мневниках - 156 домов. Подобрано 11 стартовых площадок для района - неплохо. Мы в некоторых районах с трудом находим одну-две площадки. Восемь домов здесь находится в проектировании и строительстве. Два построены, плюс еще этот дом на улице Демьяна Бедного».

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Новая монолитная 16-этажка на улице Демьяна Бедного рассчитана на 135 квартир. Из них - 30 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 29 трёхкомнатных. В каждой - улучшенная отделка «под ключ» по стандарту реновации. В здании:

- фасад украсили облицованными кирпичом навесными панелями;

- лоджии и балконы застеклены;

- во всех квартирах - на фасаде есть металлическая корзина под кондиционер;

- в подземный паркинг на 77 машиномест можно спуститься на лифтах прямо со своего этажа. Жители дома смогут купить там место со скидкой 40%;

- на нежилом первом этаже с витражной системой остекления - технические службы, колясочные, рабочие места консьержей и помещения под офисы;

- подключены «умные» общедомовые и поквартирные приборы учёта холодной и горячей воды, тепла, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы. Благодаря этому снизятся затраты на эксплуатацию дома и коммунальные платежи;

- установлены автоматические системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и др.

В ближайшее время рядом с домом построят общеобразовательную школу, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с подземной автостоянкой.

ЦИФРЫ

В программе реновации в Москве участвуют 5 176 домов - около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет порядка 1 миллиона человек.

Сегодня продолжается или уже завершилось переселение жителей 311 домов в 113 домов-новостроек. Всего новоселье отмечают 47,6 тысячи жителей. Из них в новые квартиры переехали 39,1 тысячи человек.

Для будущих новостроек во всех округах столицы подобраны 523 стартовые площадки на 8,3 миллиона квадратных метров жилья.

В районах реновации построили 145 многоэтажек общей площадью 1,9 миллиона «квадратов». При этом проектируются и строятся 299 домов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.

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