Москва проведет «сверку» результатов электронного голосования

Сегодня дистанционное голосование применяется в 18 странах мира, эксперты отмечают, что со временем электронное голосование в России вытеснит бумажное. Фото: Владимир АНДРЕЕВ/URA.RU/TАСС

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов на итоговом заседании штаба предложил экспертам провести аудит подсчетов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Эксперты отмечают: то, что результаты голосования москвичей в интернете не были выданы сразу после закрытия участков, связано с опцией отложенного решения. Часть москвичей проголосовали несколько раз. Системе необходимо было выбрать именно последний ответ. Это потребовало дополнительного времени.

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТКРЫТОСТИ

Алексей Венедиктов сообщил, что результаты дистанционного голосования открыты. Любой желающий может убедиться в том, как они посчитаны, распределились голоса, сколько их и так далее. Впрочем, эксперты считают, что результат окажется верным. Заместитель директора по развитию группы компаний E Terra Media Тимофей Савин убежден, что система на данный момент себя полностью оправдала.

«Потому что никакие данные не были слиты. А персональные данные наших граждан - это сейчас является приоритетным вопросом в истории электронного голосования. И так как все произошло успешно, думаю, можно говорить действительно о полной безопасности данного способа голосования», - добавил эксперт.

В Кремле уже заявили, что готовность руководства Москвы в любой момент проверить результаты - это показатель ее открытости и прозрачности подсчета.

УЖЕ ЕСТЬ В 18 СТРАНАХ

Скажем откровенно, скандал с дистанционным голосованием был запрограммирован до выборов. Оппозиция специально не звала людей голосовать через ДЭГ, отправляя их на обычные участки. Больше того, критики власти направляли в наблюдатели технически неграмотных людей, чтобы после проще было возмущаться. А если люди не понимают, как работает система, то кричать о том, что она работает плохо, очень просто. Да и небольшие задержки оглашения результатов по ДЭГ были выгодны прежде всего оппозиции.

Думаете, это выдумки? Как бы не так. Те же коммунисты пытались сорвать заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, кричали, при этом реально не хотели добиться правды: на прямой вопрос, надо ли перепроверить голоса, отвечали что-то типа «нам все равно». То есть цель у них не убедиться в честности процедуры, а поскандалить. Как и в других случаях, что бы ни происходило, они «не согласны». Так было до появления электронного голосования, так есть сейчас, и, скорее всего, так будет и в будущем.

Хотя международные эксперты высоко оценили технический уровень голосования в интернете, его возможности и масштаб. Один из разработчиков компьютерной платформы и автор поправок в избирательное законодательство Эстонии Флориан Маркус оценил высокую степень надежности московской системы интернет-голосования, поскольку она выдержала множественные хакерские атаки. Представитель избирательной комиссии Каталонии Франсиско Лупианес Вильянуэва оценил вклад России в популяризацию онлайн-голосования и предложил создать неформальную лигу стран, применяющих ДЭГ. Эту идею также поддержал представитель избиркома Румынии Диниел Попеску.