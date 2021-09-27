Обниму я голубя и налью коту: необычные товары и услуги, которые спасают от осенней хандры в Москве

Кабриолет в мире зонтов. Для тех, кому предстоит дальняя дорога и нужны свободные руки

Московская осень нынче хмурая: льет, грязюка под ногами, тяжелое небо норовит упасть на голову. Спасение от тоски в виде дивных товаров и услуг предлагают коммерсанты. Мы просмотрели сайты объявлений, чтобы выбрать необычные вещицы. Покупать необязательно: осознание того, что они существуют, уже поднимает настроение.

Аксессуары

Зонт-рюкзак (7000 руб.)

Его придумала компания Canope из Англии и преподносит как инновационную технологию. Выглядит действительно удобно: лямки как у рюкзака и раскладной купол над головой. Кабриолет в мире зонтов. Для тех, кому предстоит дальняя дорога и нужны свободные руки. Правда, цена пока высоковата. Ничего, скоро китайский Левша с «Алиэкспресс» соберет такой же в 10 раз дешевле.

Балаклава-осьминог (300 — 500 руб.)

Продавцы в объявлениях настаивают, что такая маска не только защищает в холода, но и поднимает настроение. А еще, кажется, ей можно вызвать сердечный приступ, если столкнуться с впечатлительной бабушкой в темном переулке. Можно рассматривать маску как нелетальное средство самообороны для тех, у кого в районе плохо с уличным освещением.

Продавцы в объявлениях настаивают, что такая маска не только защищает в холода, но и поднимает настроение

Рыбоходы (1500 руб.)

Девочки-подростки нынче очень любят плюшевые тапочки в виде котят, единорогов, ежиков и прочих существ. Но все они меркнут по сравнению со шлепанцами, выполненными в форме карпа. Жаль, что по улице сейчас в них не походить, придется щеголять дома.

Рыбоходы

Прикольные безделушки

Подушки-антистресс (от 1000 руб.)

Пару лет назад «Икеа» в очередной раз поразила мир: не дешевой мебелью, а мягкими акулами. Рыбоподушки скупали и перепродавали втридорога. Хипстеры устроили за ними настоящую охоту. Потом шведская фирма нарастила производство акул и товар перестал быть интересным. Сейчас новым мемом стали голуби. Их делают многие мелкие компании. Подойдет, чтобы обнимать во сне или подкладывать на спинку офисного кресла. Если не нравятся голуби, есть плюшевые бананы, попугаи и бутылки виски.

Подушки-антистресс

Занять руки

Хиты 2021 года - это симпл-димпл и поп-ит: резиновые пузырьки цвета радуги, которые бесконечно можно теребить в руках. Ими завалены все ларьки в переходах. Тему продолжают развивать и предлагают новые аксессуары: брелок-горошек (35 руб.) на телефон, антистресс-тесто (500 руб.), настольную куклу на присосках (500 руб.), которой можно отвешивать тумаки, чтобы выпустить пар. Но самый интересный товар, для тех, кто не поддается новым веяниям — большой моток упаковочной пленки с пупыркой, которую можно лопать руками (1000 руб.).

Шары с оскорблениями (от 40 руб.)

«Время тебя не пощадила», «Всем плевать на тебя», «Так себе праздник, если честно», «Еще на год ближе к смерти» — это лишь немногие цензурные надписи, которые можно прочесть на черных воздушных шарах. Подарок для друзей с чувством юмора или истинных врагов.

Шары с оскорблениями

Гаджеты

Лампы для светотерапии (от 2000 руб.)

Врачи и психологи давно заметили, что без долгого воздействия солнечного света настроение пациентов ухудшается. Пару лет назад начали тестировать светотерапию. Для этого используют лампы яркостью от 10 000 люкс (люксы показывают, насколько хорошо освещена поверхность). Для сравнения, обычная лампа-накаливания на 100 Вт дает в десять раз меньше люкс. Прибор для светотерапии обязательно горит теплыми оттенками света. Рекомендуют включить по утрам на 30 минут. Якобы так мы обманем организм.

Грелка для рук (1000 — 2000 руб.)

Интересный гаджет, который помещается в карман. Для тех, кто не любит носить перчатки. Ноу-хау нагревается примерно до 50 градусов. Есть модели с аккумулятором — для городских прогулок. Кунштюки для охотников и рыболовов требуют заправки бензином или спиртом.

Ноу-хау нагревается примерно до 50 градусов

Умные беруши (от 6000 руб.)

Чтобы быть бодрым осенью, важно высыпаться. Иначе будете клевать носом весь день. В интернете сейчас огромный выбор инновационных беруш.

Первый вид - электронные. Они требуют зарядки. Создают белый шум или звук морской волны. Второй вид супер-беруш заряжать не нужно. Они работают не за счет электричества, а изолируют благодаря своей инновационной форме и материалам... В отличие от дешевых аптечных, которые делают из силикона или вспененных полимеров, умные (и очень дорогие!) затычки в уши используют мягкие вкладыши и металлические наконечники-стержни. Металл лучше отсекает звуки.

КСТАТИ

А поговорить?

Собеседник-собутыльник (от 500 руб./час)

С наступлением осени на сайтах объявлений активизируются люди, готовые продавать свое время, уши и частичку печени. Предложений от тех, кто готов выпить за чужой счет и выслушать наболевшее, десятки. Встречу можно провести дистанционно по зуму или очно, но тогда стоимость возрастает. Мы написали парочке собутыльников и поинтересовались, как идет бизнес. Девушки жаловались, что им написывают извращенцы, а половина мужиков сказали, что выставили «по приколу». Самое оригинальное — это предложение кота в собутыльники. Очевидно, так пытались пристроить животинку. Питомец и вправду — хороший антистресс.

Самое оригинальное — это предложение кота в собутыльники

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