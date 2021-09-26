У покупателей маски на подбородках: Торговый центр «Метрополис» могут закрыть

В торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты Фото: Иван ВИСЛОВ

Торговый центр «Метрополис» может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против COVID-19. Об этом стало известно после очередного рейда по по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

- В торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками одетыми ненадлежащим образом (на подбородке), - рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

По оценке инспектора, администрация торгового центра не организовала соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения «Метрополис» могут закрыть на срок до 90 суток. Владельцу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, а если выявят факты причинения вреда здоровью людей, то штраф будет увеличен до 1 млн рублей.

В столице из-за коронавируса продолжает действовать масочный режим - в общественных местах москвичи должны надевать маски, на входных группах сотрудники магазинов и офисов должны проводить термометрию. Масочный режим сохраняется и при использовании общественного транспорта (метро, автобусы, электробусы, МЦД).

За последние сутки в Москве выявлено 3 275 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 767 человек, скончались 59 пациентов. На ИВЛ находятся 342 человека.

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