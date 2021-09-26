Фильмы «Кинотавра», гигантские тыквы и концерт Uma2rman: как провести последние теплые дни в столице

Нужно успеть посмотреть значимые московские показы - фильмы 32-го «Кинотавра» - в летнем кинотеатре.

Москвичи уже перестали верить, что в этом году придет бабье лето, но синоптики говорят, что дата известна – 28 сентября. Температура воздуха днем будет прогреваться до +10… +15 градусов. Ожидается и обилие солнца.

- Это не будет идеальное бабье лето, скорее его заменитель, но будет характерная устойчивая сухая погода. По нашим прогнозам, продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью. «КП» предлагает, как провести последние теплые дни в Москве.

Фильмы «Кинотавра»

Еще неделя и летний кинотеатр Garage Screen закроет сезон. Нужно успеть посмотреть значимые московские показы – фильмы 32-го «Кинотавра».

- Трагикомедию Григория Добрыгина «На близком расстоянии» покажем 28 сентября, а новую работу Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» - 29 сентября. Обе картины представят и обсудят со зрителями их авторы, - рассказали в Garage Screen.

Закрывать летний сезон будут 2 и 3 октября - пройдут аудиовизуальные перформансы «Экранизация». Выступление пионера немецкой электроники Феликса Кубина ожидают фанаты. Состоится также премьера нового альбома «ОКО», записанного вокалисткой и композитором Сашей Виноградовой.

Где: ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32. Станция метро «Октябрьская».

Когда: с 28 сентября по 3 октября.

Стоимость: 450-1300 рублей.

Тыква для Золушки

Урожай собрали, а значит время взвешивать тыквы. В «Аптекарском огороде» убеждают, что самые громадные тыквы представлены на их выставке.

- В центре внимания — тыква весом свыше 700 кг, побившая все исторические рекорды, а также около десятка тыкв-финалистов. Участники выставки — победители I Всероссийского конкурса по выращиванию тыкв-гигантов, который проходил все последние месяцы, - рассказали в пресс-службе «Аптекарского огорода».

Однозначно какие-то сказочные тыквы. Наверное, такую использовали для трансформации в карету для Золушки. Все дни выставки можно приходить и любоваться тыквами, использоваться их, как атмосферную фотозону. В конце выставки тыкву-гигант эффектно вскроют, а мякоть раздадут посетителям – каждому по ломтику.

Где: Проспект Мира 26/1. Станция метро «Проспект Мира».

Когда: до 7 ноября.

Стоимость: в будни – 300 рублей, в выходные – 400 рублей.

Громадные тыквы представлены на их выставке в "Аптекарском огороде".

Каштановые сборы

Занимались когда-то сбором каштанов? Наверное, в детстве или школьном возрасте, когда нужно было смастерить игрушку. На сбор урожая каштанов 28 сентября приглашают в природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино».

- Плоды этого дерева, выращенные на природных территориях Москвы, употреблять в пищу нельзя, зато можно использовать в качестве красивого природного материала, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Если не знаете, как использовать собранный урожай, то специалисты Мосприроды расскажут о каштанах и проведут экскурсию по дендросаду. На мероприятие можно приходить с детьми.

Где: улица Кузьминская, дом 10, строение 1. Станция метро «Кузьминки».

Когда: 28 сентября, в 14.30.

Стоимость: бесплатно.

ГУМ янгтаймер ралли «Большая прогулка»

Москвичей 2 октября ждет эстетика автомобилей, проверенных временем, огни вечерней столицы и встречи с владельцами лучших образцов автопрома. Ралли «Большая прогулка» стартует с Васильевского спуска и далее следует по секретному маршруту. Днем на первой линии ГУМа для участников и гостей мероприятия будет организована выставка из 8 янгтаймер автомобилей.

- Это те самые знаменитые машины, которые ездили по улицам Москвы в 90-е годы. Для участия в ралли допускаются автомобили-иномарки выпущенные до 1999 года. Исключение составляют редкие спорткары выпущенные небольшими тиражами до 2006 года. Количество автомобилей-участников составит около 120 экипажей, - рассказали организаторы.

Где: Васильевский спуск, Красная площадь. Станция метро «Площадь Революции».

Когда: 2 октября, старт - 17.00, финиш – с 20.00 до 21.30.

Стоимость: посетить выставку – бесплатно, принять участие в авторалли - 22 000 рублей.

A’Studio и Uma2rman: серия осенних концертов

Провожать лето лучше всего под хиты популярных российских исполнителей. Попасть на бесплатные концерты A’Studio и Uma2rman можно в парке развлечений «Остров Мечты».

На площади «Москва» в городском променаде 2 октября выступит рок-группы Uma2rman, а 9 октября перед гостями выступит группа A’Studio. Музыкальные коллективы с отменным вкусом, исполнят новые песни и полюбившиеся хиты.

- Вход на мероприятие свободный. Для посещения фан-зоны потребуется QR-код, - сказали в пресс-службе «Острова Мечты».

Где: Андропова пр-т, 1. Станция метро «Технопарк».

Когда: 2 и 9 октября, начало в 18.00.

Стоимость: бесплатно.