Экскурсии по острову Балчуг и легендарной Хитровке: как пройдут Европейские дни наследия в Москве

Можно будет погулять по старым улочкам столицы в сопровождении профессиональных экскурсоводов и блогеров Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изучить тайны столицы и легенды улиц, познакомиться с историей архитектурных памятников и изучить главные достопримечательности метро — москвичей пригласили на экскурсии, квесты и квизы, которые пройдут с 26 сентября по 31 октября. Программа посвящена Европейским дням наследия. Всего запланировано более 60 мероприятий.

- В эти дни мы приглашаем познакомиться с историческим и культурным наследием Москвы, прогуляться по старым районам — Гороховому Полю и Хитровке, улицам Пречистенке и Спиридоновке, Мясницкой и Петровке в сопровождении профессиональных экскурсоводов и блогеров, — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Запланированы не только познавательные прогулки, но и квесты, а также экскурсии-квизы (участникам нужно отвечать на вопросы),

Как попасть на мероприятия?

Посещение бесплатное по предварительной регистрации на портале «Узнай Москву» (um.mos.ru).

Какие экскурсии и квесты запланированы:

- 4 октября, в 18.00 - в лектории павильона «Рабочий и колхозница» состоится экскурсия-квиз «Мелодия в камне». Знатоки архитекторы города смогут ответить на вопросы и получить памятные призы, а также бесплатные сертификаты на городской променад-спектакль;

- 5 и 15 октября - экскурсия-квиз «Неизвестные детали хорошо известных домов». Прогулка начнется у пассажа Сан-Галли (улица Кузнецкий Мост, дом 11, строение 1) и завершится у особняка Арсения Морозова на Воздвиженке;

- 10 октября, в 16.00 - квест «Загадки Москвы». Маршрут пройдет от сада «Эрмитаж» до Сретенского бульвара. Участники узнают легенды, связанные с Сухаревой башней, и почему Цветной бульвар был не самым лучшим местом для вечерних прогулок во второй половине XIX века;

- 15 и 18 октября, в 17.00 - экскурсия по острову Балчуг. Участники посетят палаты XVII–XVIII веков, узнают историю Первого дома Совнаркома и Дома на набережной, увидят корпуса фабрики «Эйнем» («Красный Октябрь») и здание бывшей ГЭС-2. Сбор на площади Пречистенские Ворота;

- 17 октября — квест по метрополитену «Храм подземного искусства» для детей от 10 до 16 лет;

- 31 октября - квест по улице Арбат и ее окрестностям. Вместо бумажных маршрутных листов — смартфон. Участники через специальное приложение будут получать вопросы и там же давать на них ответы.

Онлайн-мероприятия

Если в осеннюю погоду решите остаться дома, то можно посмотреть видеоэкскурсии по старинным особнякам и усадьбам города — они будут доступны на YouTube-канале Мосгорнаследия.

- В программе — три виртуальных путешествия. Это туры по особняку Дункер на Поварской улице, городской усадьбе Думнова — Маркова в Калашном переулке и особняку Олениной — Думнова в Малом Кисловском переулке. Записи будут доступные 16, 23 и 30 октября в 10.00, - рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

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