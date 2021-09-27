Собянин поздравил работников детских садов с Днём воспитателя

День воспитателя отмечается сегодня, 27 сентября. Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

День воспитателя отмечается сегодня, 27 сентября. По случаю праздника с будущими воспитателями - призерами чемпионатов WorldSkills в компетенции «Дошкольное воспитание» встретился мэр Москвы Сергей Собянин. Местом для общения выбрали новый детсад на Вольной улице.

«Детские сады посещают почти 500 тысяч московских детишек, - сказал Собянин. - Это целая страна. Десятки тысяч воспитателей, нянечек принимают их каждый день, заботятся о них. И каждый год в Москве строится большое количество новых детских садов. За последние годы построено больше 300. От имени москвичей хочу сказать спасибо воспитателям детских дошкольных учреждений и поздравить с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, удачи, успехов в этой сложной и очень важной работе».

Мэр поблагодарил призеров чемпионата WorldSkills в компетенции «Дошкольное воспитание».

«Вам отдельное спасибо, что выбрали такую сложную профессию и так достойно представляете город Москву на соревнованиях WorldSkills, побеждаете», - сказал Собянин.

Напомним, в соревнованиях профессионального мастерства по стандартам WorldSkills участвуют студенты колледжей и вузов в возрасте от 16 до 25 лет и школьники до 16 лет. В этом году студентка педагогического колледжа № 10 Диана Милованова завоевала бронзовую медаль в национальном чемпионате WorldSkills. Медаль Дианы стала первой наградой, полученной москвичами в компетенции «Дошкольное воспитание».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Новый детский сад на Вольной улице, д. 28А (ВАО, Соколиная Гора) войдёт в состав школы № 1362.

В 3-этажном здании смогут разместиться 205 дошкольников в 9 группах. Их обустроили на каждом этаже здания со всем необходимым для детей - игровой комнатой, спальней, буфетом, раздевалкой и санузлом.

На 2-м этаже - залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский кабинет.

На 3-м этаже – кабинет психолога и логопеда, развивающие кружки и административно-хозяйственный блок.

Во дворе - прогулочные площадки с теневыми навесами, разделенные зелеными изгородями, а также площадка для подвижных игр с безопасным покрытием из резиновой крошки.

Первых воспитанников детский сад на Вольной улице примет уже этой осенью.

ЦИФРЫ

В Москве в 2021 - 2022 учебном году в дошкольные группы (детские сады) московских школ пошли более 430 тысяч малышей, в том числе свыше 70 тысяч детей в возрасте до 3 лет. По сравнению с 2010 годом - больше в 1,5 раза (288,6 тыс. детей).

Обучением и присмотром за детьми занимаются порядка 30 тысяч воспитателей. Вместе с ними в детсадах работают логопеды, психологи, педагоги кружков, повара, охранники и многие другие работники.

Помимо этого, в столице работают более 1,1 тысячи семейных детских садов, которые посещают 3,6 тысячи воспитанников.

С 2011 года в Москве построили 321 детский сад. В том числе 1 сентября 2021 года впервые открыли свои двери 9 новых детских садов на 2 045 мест.

В 2021 - 2023 годах должны появиться ещё несколько десятков детсадов, в основном, в кварталах массовой застройки.