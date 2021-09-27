Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
27 сентября 2021 13:40

МЧС: Из дома в Ногинске после взрыва спасли всех выживших животных

«КП» выяснила, планируют ли хозяева забирать своих питомцев
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Волонтер Екатерина рассказала, что благодаря публичной огласке 27 сентября местная администрация помогла спасти животных, в частности было разрешено установить деревянную лестницу, позже приехала пожарная машина с вышкой. Фото: МЧС по Московской области

Волонтер Екатерина рассказала, что благодаря публичной огласке 27 сентября местная администрация помогла спасти животных, в частности было разрешено установить деревянную лестницу, позже приехала пожарная машина с вышкой. Фото: МЧС по Московской области

Волонтеры и зоозащитники почти три недели пытаются спасти животных, которых не забрали из дома в Ногинске, где 8 сентября произошел взрыв газа. В соцсетях «крики о помощи», распространяют видео, на которых кот-одиночка сидит на подоконнике. Вскоре появилась информация, что в разрушенном доме 17 кошек и собак, а правоохранительные органы якобы не пускают хозяев к своим питомцам. «КП» разбиралась в непростой ситуации.

Видео с голодающим котом

Людей из дома, где взорвался газ, эвакуировали еще 8 сентября. А вот своих любимых питомцев они забрать не успели: то ли в спешке, то ли животные испугались и спрятались. После осмотра всех квартир спасатели оградили дом и перестали пускать людей. Ежедневно там дежурят сотрудники Росгвардии – охраняют дом по периметру.

- Мы ходили каждый день, пытались найти свою кошку, но нас не пускали, - говорит Елена, хозяйка питомца.

Однажды жильцы из дома напротив заметили на подоконнике шестого этажа серого кота. Видео опубликовали в интернете с подписью «Спасите кота-одиночку от голодной смерти». Сразу же посыпались советы и злобные комментарии в адрес хозяев, которые не спасают своего кота, и в адрес спасателей, которые не могут пригнать вышку и достать кота.

Фото: СОЦСЕТИ

- Никто не хочет спасать животных, говорят, что якобы по технике безопасности нельзя, дом опечатан. Рассказывают, что там нет лестниц и перекрытия могут рухнуть в любой момент. Про кошек вообще никто не думает, - написал в соцсетях местный житель Николай.

- Кто будет рисковать жизнью? А кошки ходят туда-сюда, пролезают во все щели. Их видят то в самом доме, то рядом. Кто им запретит туда не ходить? – написал местный житель Иван.

Волонтеры стали обращаться в МЧС, в местную администрацию. Приезжали спасатели, осмотрели местность и уехали.

- Мы 24 на 7 держим на контроле все вопросы пострадавших, отрабатываем их в ручном режиме. Но есть официальная позиция строителей – заходить на периметр нельзя, есть угроза обрушения. Рисковать человеческими жизнями никто не имеет права. Это тот момент, где важен баланс гуманности и безопасности. Но несмотря на это, мы ищем различные нестандартные варианты, как можно помочь животным, - ответил на многочисленные комментарии в соцсетях Игорь Сухин, глава Богородского районного округа.

После этого зоозащитники «добавили градус» непростой ситуации - сообщили, что в разрушенном доме якобы 17 голодных кошек и собак.

Фото: СОЦСЕТИ

Билан и Орлова спасали кошек

Распространять информацию о брошенных кошках и собаках просили всех неравнодушных людей, даже звезд шоу-бизнеса.

- Жизнь животных ничего не стоят? Где гуманное отношение? Почему они до сих пор заперты? Мы звонили в администрацию и тишина, - написала в соцсетях певица Ольга Орлова.

Волонтеры искали всевозможные способы, даже стали собирать сбор денег на коптер, чтобы приблизиться к окнам и посчитать количество животных.

- Мы стали звонить во все службы, даже подключили селебрити – попросили поддержать нас Диму Билана и Олю Орлову (экс-солистку из «Блестящих»). Они постят в сторис, - рассказала волонтер Екатерина.

Фото: СОЦСЕТИ

- А вы сама из Ногинска?

- Нет, я из Москвы. Раньше я занималась разной волонтерской работой, но такого масштаба еще не было.

Волонтер Екатерина рассказала, что благодаря публичной огласке 27 сентября местная администрация помогла спасти животных, в частности было разрешено установить деревянную лестницу, позже приехала пожарная машина с вышкой.

Фото: МЧС по Московской области

Фото: МЧС по Московской области

- Повторно обзваниваем всех жильцов, чтобы уточнить сколько животных еще там может быть. Информация про 17 животных – это спам и дезинформация. За два дня спасли двух кошек с 1 и 2 этажей, среди них одна по кличке Нюша, не успели спросить у хозяев, как зовут вторую кошечку. Первую кошку вынес рабочий, а вторую спасли сотрудники МЧС. Хозяева нашлись и обе кошки были отправлены в ветклинику, - говорит Екатерина.

Фото: МЧС по Московской области

Фото: МЧС по Московской области

- Предположительно еще сколько животных в доме?

- Еще один кот Маркус с шестого этажа – тот самый, который на видео. Пока не удается его поймать. Спасатели на люльке поднялись, установили котоловки с едой.

В интернете также обсуждалось, что была речь еще и о собаках. Спасатели нашли мертвую таксу – она погибла еще во время взрыва. Больше собак, по информации волонтеров, в доме нет.

Фото: СОЦСЕТИ

Буквально через несколько минут голодный кот Маркус подошел к еде, и спасатели забрали его. Пушистый не стал сопротивляться.

- Все животные спасены. Наши сотрудники работают в доме второй день, была направлена пожарная машина с выдвижной лестницей. Коллеги спасли двух кошек и прямо сейчас еще одного кота, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Московской области.

- Там еще остаются животные?

- Осмотрели всю территорию, предположительно, больше животных в доме нет. Спецоперация по спасению животных успешно завершена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сидят на подоконниках в разрушенном доме: В Ногинске пытаются спасти 17 голодных кошек и собак

Местные жители ищут способы, как эвакуировать животных (подробности)

ЧППроисшествия: ЧП