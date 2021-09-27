МЧС: Из дома в Ногинске после взрыва спасли всех выживших животных

Волонтер Екатерина рассказала, что благодаря публичной огласке 27 сентября местная администрация помогла спасти животных, в частности было разрешено установить деревянную лестницу, позже приехала пожарная машина с вышкой. Фото: МЧС по Московской области

Волонтеры и зоозащитники почти три недели пытаются спасти животных, которых не забрали из дома в Ногинске, где 8 сентября произошел взрыв газа. В соцсетях «крики о помощи», распространяют видео, на которых кот-одиночка сидит на подоконнике. Вскоре появилась информация, что в разрушенном доме 17 кошек и собак, а правоохранительные органы якобы не пускают хозяев к своим питомцам. «КП» разбиралась в непростой ситуации.

Видео с голодающим котом

Людей из дома, где взорвался газ, эвакуировали еще 8 сентября. А вот своих любимых питомцев они забрать не успели: то ли в спешке, то ли животные испугались и спрятались. После осмотра всех квартир спасатели оградили дом и перестали пускать людей. Ежедневно там дежурят сотрудники Росгвардии – охраняют дом по периметру.

- Мы ходили каждый день, пытались найти свою кошку, но нас не пускали, - говорит Елена, хозяйка питомца.

Однажды жильцы из дома напротив заметили на подоконнике шестого этажа серого кота. Видео опубликовали в интернете с подписью «Спасите кота-одиночку от голодной смерти». Сразу же посыпались советы и злобные комментарии в адрес хозяев, которые не спасают своего кота, и в адрес спасателей, которые не могут пригнать вышку и достать кота.

Фото: СОЦСЕТИ

- Никто не хочет спасать животных, говорят, что якобы по технике безопасности нельзя, дом опечатан. Рассказывают, что там нет лестниц и перекрытия могут рухнуть в любой момент. Про кошек вообще никто не думает, - написал в соцсетях местный житель Николай.

- Кто будет рисковать жизнью? А кошки ходят туда-сюда, пролезают во все щели. Их видят то в самом доме, то рядом. Кто им запретит туда не ходить? – написал местный житель Иван.

Волонтеры стали обращаться в МЧС, в местную администрацию. Приезжали спасатели, осмотрели местность и уехали.

- Мы 24 на 7 держим на контроле все вопросы пострадавших, отрабатываем их в ручном режиме. Но есть официальная позиция строителей – заходить на периметр нельзя, есть угроза обрушения. Рисковать человеческими жизнями никто не имеет права. Это тот момент, где важен баланс гуманности и безопасности. Но несмотря на это, мы ищем различные нестандартные варианты, как можно помочь животным, - ответил на многочисленные комментарии в соцсетях Игорь Сухин, глава Богородского районного округа.

После этого зоозащитники «добавили градус» непростой ситуации - сообщили, что в разрушенном доме якобы 17 голодных кошек и собак.

Фото: СОЦСЕТИ

Билан и Орлова спасали кошек

Распространять информацию о брошенных кошках и собаках просили всех неравнодушных людей, даже звезд шоу-бизнеса.

- Жизнь животных ничего не стоят? Где гуманное отношение? Почему они до сих пор заперты? Мы звонили в администрацию и тишина, - написала в соцсетях певица Ольга Орлова.

Волонтеры искали всевозможные способы, даже стали собирать сбор денег на коптер, чтобы приблизиться к окнам и посчитать количество животных.

- Мы стали звонить во все службы, даже подключили селебрити – попросили поддержать нас Диму Билана и Олю Орлову (экс-солистку из «Блестящих»). Они постят в сторис, - рассказала волонтер Екатерина.

Фото: СОЦСЕТИ

- А вы сама из Ногинска?

- Нет, я из Москвы. Раньше я занималась разной волонтерской работой, но такого масштаба еще не было.

Волонтер Екатерина рассказала, что благодаря публичной огласке 27 сентября местная администрация помогла спасти животных, в частности было разрешено установить деревянную лестницу, позже приехала пожарная машина с вышкой.

Фото: МЧС по Московской области

- Повторно обзваниваем всех жильцов, чтобы уточнить сколько животных еще там может быть. Информация про 17 животных – это спам и дезинформация. За два дня спасли двух кошек с 1 и 2 этажей, среди них одна по кличке Нюша, не успели спросить у хозяев, как зовут вторую кошечку. Первую кошку вынес рабочий, а вторую спасли сотрудники МЧС. Хозяева нашлись и обе кошки были отправлены в ветклинику, - говорит Екатерина.

Фото: МЧС по Московской области

- Предположительно еще сколько животных в доме?

- Еще один кот Маркус с шестого этажа – тот самый, который на видео. Пока не удается его поймать. Спасатели на люльке поднялись, установили котоловки с едой.

В интернете также обсуждалось, что была речь еще и о собаках. Спасатели нашли мертвую таксу – она погибла еще во время взрыва. Больше собак, по информации волонтеров, в доме нет.

Фото: СОЦСЕТИ

Буквально через несколько минут голодный кот Маркус подошел к еде, и спасатели забрали его. Пушистый не стал сопротивляться.

- Все животные спасены. Наши сотрудники работают в доме второй день, была направлена пожарная машина с выдвижной лестницей. Коллеги спасли двух кошек и прямо сейчас еще одного кота, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Московской области.

- Там еще остаются животные?

- Осмотрели всю территорию, предположительно, больше животных в доме нет. Спецоперация по спасению животных успешно завершена.

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