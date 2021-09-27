«Большая античная голова» появилась перед спуском к Подземному музею в парке «Зарядье»

В столичном парке «Зарядье» утром 27 сентября появилась «Большая античная голова». Фото: pr-агентство "Бедуш & Маренникова"

В столичном парке «Зарядье» утром 27 сентября появилась «Большая античная голова». Установили ее перед спуском к Подземному музею. Как удалось выяснить, объект является номинантом Московской Арт Премии.

- «Большая античная голова» впервые была представлена московской публике возле ГУМа, - рассказали организаторы Московской Арт Премии.

Установили ее перед спуском к Подземному музею. Фото: pr-агентство "Бедуш & Маренникова"

Автор работы художник Аристарх Чернышев. Один из знаковых его проектов — "Искусство принадлежит народу". Сейчас он представил москвичам «Большую античную голову», которая отсылает к образам античной скульптуры. Вместо лица на скульптуре анимированный знак загрузки.

- Хорошо знакомая нам в XXI веке пиктограмма при отсутствии черт лица – это постоянно пустующее место для монумента, куда обращено внимание публики и где каждый хочет видеть свое. Именно поэтому, по мнению художника, установка памятников всегда вызывает жаркие споры. А наличие символического пустого места, где каждый может видеть желаемое, напротив, должно объединять и примирять людей, - объясняют организаторы.

Сам же автор хотел предложить людям задуматься о судьбе монументов, устанавливаемых сегодня: насколько они уместны и что их ждет в будущем?

Как удалось выяснить, объект является номинантом Московской Арт Премии. Фото: pr-агентство "Бедуш & Маренникова"

Работы Аристарха Чернышева «Без цвета, без вкуса, без запаха» и «Personal information Organism. PiO ver. 1.1» можно увидеть в выставочном зале Медиацентра в "Зарядье". Они также представлены в рамках выставки номинантов второй Московской Арт Премии. Всего на выставке более 50 авторов, которые претендуют на победу в пяти номинациях («Изобразительное искусство и архитектура», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка»).