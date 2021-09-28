Собянин: «С января по июнь 2021 года Москву посетили более 13 миллионов туристов и экскурсантов»

Несмотря на пандемию, в последние месяцы в столицу приезжает все больше туристов. Фото: Shutterstock

Несмотря на пандемию, в последние месяцы в столицу приезжает все больше туристов. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями гостиничной отрасли города. Напомним, свой профессиональный праздник - Всемирный день туризма - отельеры, турагенты и все причастные к этому бизнесу отмечали 27 сентября.

«Поздравляю работников отрасли гостеприимства с прошедшим Днем туризма, - сказал Собянин. - Несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией, Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России. В первом полугодии 2021 года столицу посетили 13,4 миллиона гостей, в том числе 9,1 миллиона туристов и 4,3 миллиона экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное - дает работу тысячам жителей нашего города».

Мэр также поблагодарил представителей гостиничной отрасли Москвы за помощь в самый пик коронавируса. Тогда столичные отели бесплатно размещали у себя медиков из ковидных больниц, обеспечив их всем необходимым для отдыха между сменами.

«Тяжелая была ситуация в связи с пандемией, часть гостиниц закрылась, заполняемость упала где-то до 40 процентов, - напомнил Собянин. - Меньше, чем в Европе, но все равно упала. В этом году я смотрю уже и заполняемость повыше, и туристический поток в основном за счет внутреннего туризма вырос. Я надеюсь, что удастся выстоять. Хотел бы поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами. Во многих гостиницах жили медицинские сестры, врачи для того, чтобы не уезжать домой».

По его словам, город и дальше будет поддерживать гостиничную отрасль. В этом году в столице планируют открыть 13 гостиниц. «Рекорд за все это время, - добавил мэр. - Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве».

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КОНКРЕТНО

В дни пандемии столичные власти оперативно выделили финансовую помощь гостиничной отрасли. Это помогло предпринимателям сохранить свой бизнес, а городу - туристическую инфраструктуру. Поддержка выглядела так:

- 110 млн. рублей – гранты для уплаты налога на имущество;

- 130 млн. рублей – субсидии на возмещение затрат на покупку оборудования, лизинг, компенсацию процентов по кредитам на поддержку и развитие, а также возмещение до 70% затрат по оплате коммунальных услуг.

Кроме того, на программу размещения в гостиницах медицинских работников, работающих в коронавирусных стационарах, город потратил 2,2 миллиарда рублей.

За шесть месяцев 2021 года сумма туристского и экскурсионного потребления в Москве оценивается в 308 миллиардов рублей (в первом полугодии 2019 г. - 484,5 млрд. рублей). При этом в столичный бюджет поступило 42 миллиарда рублей. По сравнению с показателями за те же месяцы 2019 года отрасль восстановилась на 63,5%.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве находится более 1,9 тысячи гостиниц, хостелов, апарт-отелей, общежитий и др. Из них фактически работают более 1,7 тысячи (89%).

Для гостей столицы открыты 90 тысяч номеров (300 тыс. мест). Из них:

- 58% – гостиницы в категории «без звезд»;

- 35% – гостинцы в категории «2-4 звезды» (самые популярные у туристов), в том числе «2 звезды» – 4%, «3 звезды» – 14%, «4 звезды» – 17%.

С 2011 года в Москве построили 63 гостиницы на 11,3 тысячи номеров. В том числе с начала 2021 года гостей начали принимать 6 отелей на 547 номеров.

До конца этого года планируют запустить еще 7 новых гостиниц ориентировочно на 1110 номеров. А в 2022 - 2024 годах - 15 гостиниц на 2 367 номеров.

Всего с 2011 по 2024 годы в столице построят 85 гостиниц на 14,8 тысячи номеров.