Московские камеры учатся штрафовать за шум на дороге

Владельцы мотоциклов часто умышленно избавляются от глушителей, якобы чтобы быть заметнее на дороге Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Московские камеры, которые на сегодняшний день распознают более 40 нарушений правил дорожного движения (простому автомобилисту едва ли навскидку удастся назвать хотя бы половину из списка) – самые умные в стране и одни из самых продвинутых в мире. И это, кстати, заслуга не зарубежных, а отечественных разработчиков. Приборы настолько зорки, что фиксируют малейшие нарушения разметки, засекают скорость движения с секундной точностью, и даже все происходящее внутри авто для них — уже не секрет. Ноу-хау этого года – распознавание гаджетов в руках у водителей (1 500 рублей) и не пристёгнутый ремень безопасности (1 000 рублей).

Но теперь приборы стали еще круче. Они научились не только видеть нарушения, но и слышать их. Первая камера-шумомер уже работает в Москве в тестовом режиме. Все секреты разработчики не раскрывают. Известно лишь, что прибор способен измерять уровень шума попавшего в его обзор транспортного средства. Исходя из норм, приборчик автоматически выявляет нарушение (смотри Вырежи и сохрани прим. ред.), а дальше выписывает штраф. Такие звуковые «письма счастья» пока нарушители не получают. Но это - дело времени.

- В тестовом режиме сейчас работает одна камера, измеряющая шум проезжающего транспорта. Пока речи о штрафах не идет, так как камеры в первую очередь должны пройти сертификацию в Росстандарте. Помимо сертификации камеры необходимо будет также утвердить методику измерения шума. Такой документ, в свою очередь, может быть утвержден только после изменения действующего законодательства, - рассказали сайту KP.ru в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Первый прибор установили в самом центре Москвы, в районе парка Чистые пруды. Место выбрали не просто так. Жители окрестных домов ранее неоднократно жаловались на шум от дороги.

- В дальнейшем, после принятия всех необходимых документов, камеры-шумомеры планируется устанавливать в местах, где больше всего жалоб от населения на шум от транспорта, - добавили в столичном ЦОДД.

Кстати, приборы способны слышать звуки не только легковых машин, автобусов и грузовиков, но и скутеров и мотоциклов. Владельцы последних часто умышленно избавляются от глушителей, якобы чтобы быть заметнее на дороге. Причем раньше байкеры-нарушители почти всегда оставались неуловимыми. Поймать и наказать их могли только во время специальных рейдов ГИБДД с использованием шумомеров. Но, конечно, на каждого любителя рёва мотора гаишников не наберешься.

Когда за шум начнут штрафовать приборы, пока неизвестно. По оценкам экспертов, это может случиться уже летом следующего года.

Почем нынче громкий выхлоп?

В Административном кодексе есть статья 8.23, которая предусматривает наказание за превышение норматива уровня шума. Штраф - 500 рублей.

МАШИНЫ

Уровень шума устанавливает ГОСТ №52231-2004. В нем прописаны следующие значения:

96 дБА для легковых машин (категории В), грузовиков до 3,5 тонн;

98 дБА для машин, имеющих более 8 мест, грузовиков до 12 тонн;

100 дБА для грузовых ТС свыше 12 тонн и автобусов.

МОТОЦИКЛЫ

Уровень шума, производимого мотоциклами, регулирует ГОСТ №Р41.41-2001.

Допустимый уровень шума у мотоциклов - 80 дБА.

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