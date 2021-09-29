Московские камеры учатся штрафовать за шум на дороге

Владельцы мотоциклов часто умышленно избавляются от глушителей, якобы чтобы быть заметнее на дороге
Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Московские камеры, которые на сегодняшний день распознают более 40 нарушений правил дорожного движения (простому автомобилисту едва ли навскидку удастся назвать хотя бы половину из списка) – самые умные в стране и одни из самых продвинутых в мире. И это, кстати, заслуга не зарубежных, а отечественных разработчиков. Приборы настолько зорки, что фиксируют малейшие нарушения разметки, засекают скорость движения с секундной точностью, и даже все происходящее внутри авто для них — уже не секрет. Ноу-хау этого года – распознавание гаджетов в руках у водителей (1 500 рублей) и не пристёгнутый ремень безопасности (1 000 рублей).
Но теперь приборы стали еще круче. Они научились не только видеть нарушения, но и слышать их. Первая камера-шумомер уже работает в Москве в тестовом режиме. Все секреты разработчики не раскрывают. Известно лишь, что прибор способен измерять уровень шума попавшего в его обзор транспортного средства. Исходя из норм, приборчик автоматически выявляет нарушение (смотри Вырежи и сохрани прим. ред.), а дальше выписывает штраф. Такие звуковые «письма счастья» пока нарушители не получают. Но это - дело времени.
- В тестовом режиме сейчас работает одна камера, измеряющая шум проезжающего транспорта. Пока речи о штрафах не идет, так как камеры в первую очередь должны пройти сертификацию в Росстандарте. Помимо сертификации камеры необходимо будет также утвердить методику измерения шума. Такой документ, в свою очередь, может быть утвержден только после изменения действующего законодательства, - рассказали сайту KP.ru в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Первый прибор установили в самом центре Москвы, в районе парка Чистые пруды. Место выбрали не просто так. Жители окрестных домов ранее неоднократно жаловались на шум от дороги.
- В дальнейшем, после принятия всех необходимых документов, камеры-шумомеры планируется устанавливать в местах, где больше всего жалоб от населения на шум от транспорта, - добавили в столичном ЦОДД.
Кстати, приборы способны слышать звуки не только легковых машин, автобусов и грузовиков, но и скутеров и мотоциклов. Владельцы последних часто умышленно избавляются от глушителей, якобы чтобы быть заметнее на дороге. Причем раньше байкеры-нарушители почти всегда оставались неуловимыми. Поймать и наказать их могли только во время специальных рейдов ГИБДД с использованием шумомеров. Но, конечно, на каждого любителя рёва мотора гаишников не наберешься.
Когда за шум начнут штрафовать приборы, пока неизвестно. По оценкам экспертов, это может случиться уже летом следующего года.
В Административном кодексе есть статья 8.23, которая предусматривает наказание за превышение норматива уровня шума. Штраф - 500 рублей.
МАШИНЫ
Уровень шума устанавливает ГОСТ №52231-2004. В нем прописаны следующие значения:
96 дБА для легковых машин (категории В), грузовиков до 3,5 тонн;
98 дБА для машин, имеющих более 8 мест, грузовиков до 12 тонн;
100 дБА для грузовых ТС свыше 12 тонн и автобусов.
МОТОЦИКЛЫ
Уровень шума, производимого мотоциклами, регулирует ГОСТ №Р41.41-2001.
Допустимый уровень шума у мотоциклов - 80 дБА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Патриаршие превращаются в «элитное гетто» в центре Москвы: В модный район теперь пускают только с пропиской
Жители исторического квартала столицы просили власти навести порядок, но новые меры им не понравились (подробно)