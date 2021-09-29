Эрмитаж на ЗИЛе в Москве: Пять этажей выставочных залов, открытая терраса с перголой и ресторан

Столичные власти согласовали архитектурную концепцию здания московского филиала Эрмитажа. Фото: Предоставлено Москомархитектурой

Столичные власти согласовали архитектурную концепцию здания московского филиала Эрмитажа. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Напомним, здание планируют построить до конца 2023 года в одном из новых кварталов в бывшей промзоне ЗИЛ.

«Музей «Эрмитаж-Москва» разместится на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, - рассказал заммэра. - Один из фасадов выходит на улицу Архитектора Леонидова и парк «Тюфелева роща». Фасады «здания-куба» будут представлять собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь».

Фото: Предоставлено Москомархитектурой

По его словам, общая площадь комплекса составит порядка 12 тысяч квадратных метров.

«К зданию пристроена одноэтажная галерея, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Внутреннюю отделку залов решено выполнить из натурального дерева, с включениями бетона, стекла и элементов из нержавеющей стали. На пятом этаже в зоне открытой террасы предусмотрена пергола из деревянных конструкций. Остальные террасы, распределенные по периметру здания, выполнят из стальных конструкций».

Фото: Предоставлено Москомархитектурой

Напомним, проект здания разработан архитектором Сергеем Чобаном (бюро SPEECH) и полностью удовлетворил руководство «Эрмитажа». От предыдущей концепции, разработанной американским архитектором Хани Рашидом, решено было отказаться.

КОНКРЕТНО

В музее «Эрмитаж-Москва» на ЗИЛе откроются:

- выставочные залы;

- ресторан;

- офисные и общественные пространства;

- паркинг в подземном уровне.

Сразу на входе посетители попадут в остекленное пространство с многоярусными антресолями. В нем планируют размещать крупногабаритные экспонаты.

Фото: Предоставлено Москомархитектурой

Из демонстрационного зала можно будет пройти в соседнюю зону - с ресепшн, гардеробом, магазином, конференц-залом, интерактивной частью и рестораном. Кстати, индивидуальный интерьер придумали и для залов ресторана. В нем стены и колонны сделают из бетона, с отделкой металлическими кассетами «под медь». А потолок украсит узор из деревянных элементов.

В музее со второго по пятый этажи займут выставочные залы.