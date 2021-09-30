Стрижи улетели, скворцы ещё нет: Москва провожает перелётных птиц в тёплые края

Если скворцы потянулись на юг раньше времени, зима, согласно поверьям, будет холодной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В народе очень много примет, связанных с птицами. В том числе, перелётными. Скажем, если скворцы стартовали на юг раньше времени, зима, согласно поверьям, будет холодной. Если стая летит высоко над землёй и строго в вашу сторону, ждите удачи (но не забудьте где-нибудь спрятаться - под грибок на детской площадке, например). Ещё говорят, что птиц, которые во время перелёта сбиваются в клин, лучше не пересчитывать - память станет плохой.

Ну и так далее.

В Москве отбытие пернатых делегаций идёт по графику - никаких досрочных вылетов не ожидается. Об этом сайту KP.ru сообщили орнитологи птичьего приюта в Сокольниках.

Первой, как обычно, на крыло встала кукушка. Крайне свободолюбивая птица. Настолько, что даже своего гнезда не имеет. А яйца подбрасывает чужим, незнакомым мамочкам (это известный факт). За ними в тёплые края отправились стрижи. Знамениты тем, что практически всю жизнь проводят в полёте. Даже когда спят. Способны развивать скорость до 170 км/ч. Зимуют над территориями Алжира, Марокко, Израиля и других стран. Ласточки тоже уже на курорте. Эти птицы отличаются удивительной памятью. И могут отыскать собственное гнездо (где-нибудь под карнизом дома), которое они свили в прошлом году. Пару создают, как и стрижи, один раз на всю жизнь. Железно.

Кто ещё потянулся на юг? Речная крачка. Кулик-перевозчик. Чеглок. Зимородок. Перепел. Садовая славка. Жулан. Мухоловка-пеструшка. Полевой лунь.

Садовая славка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А кто остался, но скоро улетит? Осоед. Пустельга. Трясогузка.

- В первую очередь в теплые страны отправляются насекомоядные птицы, ведь у них становится все меньше корма, - пояснили «Комсомолке» в ГПБУ «Мосприрода». - Они чаще всего сбиваются в стаи, потому как сообща легче отбиваться от хищников и проще находить корм.

Интересный факт. Перелётные птицы очень точно чувствуют, когда им пора сваливать. Даже если в Москве внезапно потеплело, светит солнце и корма ещё полно. Инстинкт подсказывает животным, что зима всё равно близко. Некоторым из них лететь очень далеко. Например, черные стрижи чешут до южной Африки, а это, на минуточку, девять тысяч километров. Поэтому стартуют даже не в сентябре, а в конце лета.

Стрижи практически всю жизнь проводят в полёте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Навострили лыжи и водоплавающие. Такие как широконоска и чирок-трескунок. Первая имеет длинный клюв и очень доверчивый характер (потому постоянно преследуется охотниками). Вторая умеет трещать во время брачных игр (речь идёт о самцах).

Чирок-трескунок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Немного задержатся птицы, которые с животных кормов частично могут переключиться на растительные, - добавляют орнитологи. - В середине октября начнут отлет скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. Одними из самых последних, уже в конце октября - начале ноября, улетят чайки, дрозды-рябинники, дикие гуси, жаворонки и часть крякв.

Маршрут перелёта традиционный - различные страны Африки и юг Европы.

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