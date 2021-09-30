Для Боткинской больницы построили каркас здания скоропомощного стационарного комплекса

В больнице имени Боткина завершилось возведение каркаса здания нового скоропомощного стационарного комплекса.
Масштабная модернизация продолжается в одном из старейших стационаров Москвы - Боткинской больнице. Специалисты не только реконструируют исторические корпуса, но и строят новые.
«В больнице имени Боткина завершилось возведение каркаса здания нового скоропомощного стационарного комплекса, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Здесь проводится внутренняя и наружная кладка, устройство фасада, а также технологическое присоединение здания к наружным инженерным сетям. Ввод в эксплуатацию планируется уже в следующем году».
КОНКРЕТНО
Общая площадь скоропомощного стационарного комплекса - порядка 16 тысяч квадратных метров. В нем пять функциональных этажей и два технических этажа. Внутри разместятся:
- диагностическое отделение;
- экстренный операционный блок;
- блок лучевой диагностики;
- малая операционная;
- реанимация на 12 коек.
Комплекс оснастят 1300 наименованиями современного медицинского оборудования.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА
По медицинской технологии пациенты из приемного отделения будут распределяться по функциональным зонам:
- красная – для тяжелых больных;
- желтая – для пациентов средней тяжести;
- зеленая – для основных пациентов.
Больных будут доставлять не только на скорой помощи через въездной отапливаемый тамбур, рассчитанный на одновременный заезд четырех машин, но и на вертолетах. Для этого сделают посадочную площадку прямо на крыше комплекса.
Для удобства врачей и пациентов проложат отапливаемый переход в кардио-терапевтический корпус. В дальнейшем планируется строительство переходов к другим корпусам. Это позволит врачам и пациентам перемещаться между корпусами без выхода на улицу. А лечебные корпуса можно будет связать в единую больничную сеть.