Для Боткинской больницы построили каркас здания скоропомощного стационарного комплекса

В больнице имени Боткина завершилось возведение каркаса здания нового скоропомощного стационарного комплекса.

Масштабная модернизация продолжается в одном из старейших стационаров Москвы - Боткинской больнице. Специалисты не только реконструируют исторические корпуса, но и строят новые.

«В больнице имени Боткина завершилось возведение каркаса здания нового скоропомощного стационарного комплекса, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Здесь проводится внутренняя и наружная кладка, устройство фасада, а также технологическое присоединение здания к наружным инженерным сетям. Ввод в эксплуатацию планируется уже в следующем году».

КОНКРЕТНО

Общая площадь скоропомощного стационарного комплекса - порядка 16 тысяч квадратных метров. В нем пять функциональных этажей и два технических этажа. Внутри разместятся:

- диагностическое отделение;

- экстренный операционный блок;

- блок лучевой диагностики;

- малая операционная;

- реанимация на 12 коек.

Комплекс оснастят 1300 наименованиями современного медицинского оборудования.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

По медицинской технологии пациенты из приемного отделения будут распределяться по функциональным зонам:

- красная – для тяжелых больных;

- желтая – для пациентов средней тяжести;

- зеленая – для основных пациентов.

Больных будут доставлять не только на скорой помощи через въездной отапливаемый тамбур, рассчитанный на одновременный заезд четырех машин, но и на вертолетах. Для этого сделают посадочную площадку прямо на крыше комплекса.

Для удобства врачей и пациентов проложат отапливаемый переход в кардио-терапевтический корпус. В дальнейшем планируется строительство переходов к другим корпусам. Это позволит врачам и пациентам перемещаться между корпусами без выхода на улицу. А лечебные корпуса можно будет связать в единую больничную сеть.