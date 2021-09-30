Владимир Ефимов: Бывшую промзону «Выхино» реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

В бывшей промзоне половину территории займут высокотехнологичные производства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице опубликован проект решения о комплексном развитии бывшей промышленной зоны «Выхино». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь бывшей промзоны «Выхино», подлежащая комплексному развитию по проекту «Индустриальные кварталы», составляет почти 4 гектара, - отметил заммэра. - В ее реорганизацию инвестор планирует вложить более 5 миллиардов рублей. Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 миллионов рублей в год. После редевелопмента территории будет создано более тысячи рабочих мест».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, по утвержденному проекту в «Выхино» планируется возвести более 67 тысяч квадратных метров недвижимости.

«В бывшей промзоне половину территории займут высокотехнологичные производства, - уточнил руководитель ведомства. - Их общая площадь составит 33,9 тысячи квадратного метра. А вторую половину – общественно-деловые объекты, банки, торгово-развлекательные центры, кафе, магазины».

Напомним, комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

КРТ позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. Это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, а бюджетный эффект - около 1,8 миллиарда рублей. Срок его реализации - шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.