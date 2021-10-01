В Москве в 3 раза больше пожилых людей стали пользоваться сервисами через интернет

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В Москве и области пожилые люди стали активнее пользоваться онлайн-сервисами. По сравнению с весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, число пользователей интернета в возрасте от 60 до 75 лет в Московском регионе выросло в 3 раза. Об этом говорят данные исследования, проведенного МТС совместно с МТС Банком к Международному дню пожилых людей.

За последние полтора года пенсионеры активно осваивали оплату товаров и услуг с помощью мобильных приложений и пользуются теми же онлайн-возможностями, что и молодое поколение.

- С начала пандемии число онлайн-транзакций, которые совершают люди старше 60 лет, ежемесячно в среднем увеличивается на 5%. Если в марте 2020 года их доля составляла в МТС Банке всего 3,9% от общего количества платежей картами, то в августе 2021 года она достигла 11%, - уточнили в МТС.

ОФОРМЛЯЮТ ДОСТАВКУ НА ДОМ И ОПЛАЧИВАЮТ «КОММУНАЛКУ»

В допандемийный период пожилые люди практически не пользовались онлайн-шопингом и доставкой товаров на дом и предпочитали лично ходить за продуктами в магазины. Сейчас они делают покупки онлайн в три раза чаще и освоили доставку лекарств и готовой еды. Число заказов в этих категориях выросло в два и четыре раза соответственно.

Что касается дистанционной оплаты услуг, то количество онлайн-платежей за «коммуналку» увеличилось на 34%, за телеком-услуги - на 64%, за интернет - на 87%.

ОБЩАЮТСЯ В СОЦСЕТЯХ И СМОТРЯТ ФИЛЬМЫ

Помимо покупок и оплаты услуг через интернет, пожилые люди активно переписываются в соцсетях и мессенджерах, отправляют фото, видео и аудиосообщения. Трафик в этих категориях вырос на 40%. Несмотря на это, они не потеряли интерес к общению по мобильному телефону: продолжительность звонков увеличилась на 12 минут.

Благодаря видеосервисам и онлайн-кинотеатрам клиенты МТС старше 60 лет стали чаще смотреть сериалы и фильмы в удобное им время. Самыми популярными фильмами оказались «Белое солнце пустыни», «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину» и «Бриллиантовая рука».

- В последние годы мы видим, как меняется стереотип представления о консерватизме пожилых людей. Наши данные говорят, что, несмотря на возраст, эта категория абонентов чувствует себя все более уверенно в новом цифровом мире и может удовлетворить многие свои потребности в интернете, как и представители более молодых возрастных групп, - отмечает Алексей Липилин, директор по конвергентным продуктам и маркетингу Московского региона МТС. - Уверен, что они смогут найти для себя и другие полезные интернет-сервисы, помогающие следить за здоровьем, читать и слушать любимые книги, заниматься спортом.

Исследование компании основано на обезличенных агрегированных данных о потреблении трафика и интернет-активности абонентов, давших согласие на анализ данных.