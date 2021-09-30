В Москве старшеклассник угрожал учителю убийством

Московский десятиклассник угрожал убить свою классную руководительницу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Десятиклассник Семен С. (имя изменено) вызвал панику в одной из школ на северо-западе Москвы. В минувший вторник после звонка директора школы сюда экстренно прибыли сотрудники ФСБ и полиции. А все из-за слов парня, который угрожал убить свою классную руководительницу.

Дело было так.

- Десятый класс вышел с урока ОБЖ, на которому педагог сообщил, что все мальчики в этом учебном году должны будут пройти военные сборы - выехать на неделю в один из лагерей, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Семен был против. На перемене он подошел к своему классному руководителю и пожаловался. Та сказала, что военные сборы обязательны для всех ребят в возрасте 16-17 лет. На что парень заявил открытым текстом: «Будете заставлять ехать на военные сборы, я приду и перестреляю».

Педагог, конечно, восприняла слова молодого человека как звоночек. До сих пор ведь на слуху и нападение на школу в Казани, и расстрел в Пермском университете. После этих ЧП учителей просили обращать внимание на учеников, которые могли бы вынашивать подобные идеи. Поэтому женщина немедленно отправилась к директору школы, а та сообщила о словах десятиклассника в ФСБ.

- Когда приехали люди из спецслужб и полиции, парень поспешил заявить, что сказал про расстрел сгоряча, потому что был расстроен, что просто не хотел ехать на сборы, но на самом деле никого убивать не собирался, - продолжает источник. - Однако к нему домой все равно приехали с обыском.

В квартире семьи С. обнаружили охотничье ружье. Глава семейства хранил его как положено, в сейфе. Однако, как выяснилось, лицензию на оружие он просрочил. Мужчине теперь светит штраф в 5 тысяч рублей.

В итоге, ляпнул ли школьник просто не подумавши или все-таки строил какие-то планы - разбираются сотрудники полиции.