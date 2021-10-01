Спортивки и белые скатерти: Бибирево теперь в центре Москвы

На Украинском бульваре создали fashion-пародию на модные бренды и взяли на работу «биристу» Фото: Алиса ТИТКО

Фанаты художника Джеффа Кунса говорят про Бибирево, любительницы Шанель, Луи Виттона и прочих брендов тоже говорят про Бибирево, а официанты ресторана возле станции метро «Киевская» надели спортивные костюмы с надписью «Бибирево». Чтобы разобраться в переезде спального района в центр, еду на Украинский бульвар.

Нужно в Бибирево – езжай в центр

- Вводишь в поисковике «Бибирево», а карты ведут на Украинский бульвар. Что происходит? Бибирево переезжает в центр? – обсуждают в соцсетях.

Фото: Алиса ТИТКО

Район Бибирево далеко от центра – примыкает к МКАДу. Местные готовы сдать однушку за доступные 30 тысяч рублей, а в магазинчиках возле метро можно найти прикольные реплики на брендовые куртки. Казалось бы, обычный спальный район, но именно его именем назвали новый ресторан в центре Москвы – «Бибирево. Пиво. Еда. Мороженое».

- Вспоминается из «Бриллиантовой руки» цитата: «Детям - мороженое, бабе – цветы», - пишут в соцсетях.

- Бибирево сейчас по всем фронтам в топе. Только почитайте новости: баскетболисты из Бибирева стали серебряными призерами окружных соревнований, 29-летний пловец из Бибирева завоевал золото Паралимпиады. И здесь же ресторан с белыми скатертями и официантами в спортивках.

Фото: Алиса ТИТКО

Кролик и никакой шаурмы

Обсудить Бибирево теперь можно в центре. Еду туда на метро. В трех минутах от станции «Киевская» серое здание с нарисованным кроликом Джеффа Кунса, силуэт которого узнает любой культурный человек. Этот кролик в 1986 году наделал столько шума в Нью-Йорке, что мода на скульптуру не проходит до сих пор.

- Здесь раньше была пивнушка. Орали до утра. Пьяными были все: и мужчины, и женщины. Те, кто были голодны, шли доедать в «Макдональдс» напротив, - говорит Анна, местная жительница.

- А как вам новое название?

- Бибирево. Наверное, хозяин оттуда. Торговал шаурмой, скопил деньги и вот теперь открыл ресторан.

Фото: Алиса ТИТКО

Зачем гадать, нужно зайти и узнать все о переезде Бибирево в самый центр, где с одной стороны виднеются башни «Москва-Сити», а с другой – шпиль МИДа.

- Почему Бибирево, а не Отрадное, допустим?

- Рассматривался и такой вариант. Но победил тот, в котором есть слог «бир» («beer» - в переводе «пиво»), так как мы ресторан, в котором самая большая пивная карта – 220 сортов, - говорит менеджер Ирина.

Фото: Алиса ТИТКО

Мороженое и Джоконда

При входе сразу несколько пародий - на Джоконду, которую могли бы нарисовать на гараже в Бибирево, и огромная скульптура в виде мороженого на палочке – облили не шоколадом, а толстым слоем «Луи Виттона».

Фото: Алиса ТИТКО

Посетители любой пивной в Бибирево не оценили бы белые скатерти и зеркальные потолки, но ресторан «Бибирево» стал экспериментировать и смешал все: интеллигентный интерьер, официантов в спортивных костюмах Adidas, пивную стойку и мороженое с Мини Маусом, добавили 40 мониторов с трансляцией футбола и сушеную воблу в меню, белоснежный десерт с логотипом «Шанель» и чипсы с трюфельной сметаной.

Фото: Алиса ТИТКО

- Посетители могут получить наушники и смотреть ту трансляцию, которую захотят, - говорит менеджер Ирина.

- А если кто-то хочет посмотреть «Давай поженимся» или «Жить здорово»? Можно?

- Да.

За еду в ресторане отвечает шеф-повар Светлана Сурсикова, которая ранее работала в «Сыроварне» и скандальной «Хорошей девочке». Она предлагает каспийскую кильку, воблу с попкорном булгур, куриные крылышки Баффало, равиоли с крабом и многочисленное количество мороженого. Ажиотаж вызвало фирменное – с ядром конопли. Порций хватает не всем.

Фото: Алиса ТИТКО

Мнение эксперта

Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России:

- Нестандартные проекты иногда появляются в Москве. Одним из первых было пластилиновое кафе «Диду», потом – квест-кафе «Кусочки», «Крендель» с интерьером в виде мякиша хлеба, там еще все ели руками, поэтому у каждого стола была дизайнерская раковина. Эти заведения рассчитаны на людей, которые посмотрели, побывали в разных местах, наелись уже «Цезаря», и им хочется чего-то нового, прикольного. Это больше китчевая ниша, долгосрочный успех тут сложно построить. Все равно люди будут выбирать места, где их вкусно накормят.

- Сейчас есть спрос на такие заведения?

- Не могу сказать, что есть необходимость расширения этой ниши. Их не может быть много, иначе они перестанут выделяться. Теперь еще и нет потока туристов. Но необычные дизайны сейчас в моде. И все-таки важнее сервис и кухня, а приколы второстепенны.