Девять клубов «Мой социальный центр» открылись в Москве

Сергей Собянин открыл городской клуб для людей старшего поколения Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

День старшего поколения отмечается во всем мире сегодня, 1 октября. В праздник мэр Москвы Сергей Собянин открыл городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в Братеево на юге столицы. Одновременно начали работать ещё восемь новых центров - в районах Алексеевский, Бибирево, Бирюлёво Западное, Братеево (на улице Борисовские пруды, д. 8, корп. 3), Выхино-Жулебино, Котловка, Северный и в поселке Киевский.

«Такой специальный проект, который мы долго обсуждали с людьми старшего поколения, как наши социальные центры перепрофилировать, - сказал Собянин. - Чтобы не просто были какие-то бюрократические чиновничьи центры, где выдают пособия, начисляют и так далее, а где можно прийти и пообщаться, отдохнуть, в каком-то клубе поучаствовать, попеть, поплясать, пообщаться. Это же важно».

Мэр напомнил, что пожилые москвичи могут также участвовать в программе «Московское долголетие». Сегодня в нее уже записались около 400 тысяч человек. Во время пандемии занятия для них продолжались в онлайн-режиме.

«В продолжение «Московского долголетия» мы в этой же идеологии начали переделывать наши социальные центры и создавать новые, - отметил мэр. - Сегодня уже 30 таких центров. Были разные предложения, как их назвать. Но пока, по традиции, мы называем их социальные центры, но по большому счету можно назвать, было предложение, «Клубом московского долголетия».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Первые клубы «Мой социальный центр» открылись в столице в 2019 году. К концу этого года в Москве будет работать уже более 30 таких клубных пространств. Пожилые люди смогут найти здесь занятие по душе и новых друзей.

Городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в районе Братеево на Алма-Атинской улице разместился в отдельно стоящем двухэтажном корпусе управы района. В здании находятся:

- актовый зал для лекций, мастер-классов, концертов и других событий;

- тренажёрный и спортивный залы для занятий йогой, гимнастикой цигун, тренировок, танцев и занятий восточными единоборствами;

- гостиная для больших компаний, игры на бильярде, в настольный теннис или шашки, видео- и компьютерные игры;

- тихая гостиная для игр в шахматы, чтения, литературных вечеров и дружеских бесед;

- медиагостиная с домашним кинотеатром и местом для занятий в небольших группах, например, уроков компьютерной и финансовой грамотности, ведения блогов и др.;

- творческие мастерские для всех, кто любит шить, вязать, лепить, рисовать, мастерить;

- кулинарная студия;

- кафе для общения за чашкой чая или праздника с друзьями.

Центр работает 7 дней в неделю с 10.00 до 21.00. Все услуги бесплатны.

ПЛАНЫ

До конца 2021 года в списке городских клубов «Мой социальный центр» появятся ещё 12 адресов - в районах Вешняки, Донской, Капотня, Крюково, Можайский, Орехово-Борисово Северное и Южное, Сокол, Текстильщики, Якиманка, поселении Новофёдоровское и городе Троицк.