«Чтобы Подмосковье стало местом, где хочется жить»: Губернатор Андрей Воробьёв поздравил жителей с днем рождения Московской области

Андрей Воробьев подчеркнул, что многие позитивные преобразования в Подмосковье происходят именно благодаря обычным жителям. Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Московская область отмечает 92-летие со дня своего образования. Губернатор Андрей Воробьёв поздравил жителей с этим праздником.

«Мы все живем в Подмосковье - это наш дом, который мы любим, о котором стараемся заботиться. И поскольку сегодня отмечается День Московской области, мы хотим напомнить историю этого праздника, - сказал Андрей Воробьёв. - Наше Подмосковье гораздо старше, чем принято считать. Зарайску, например, в этом году исполняется 875 лет, Можайску - 790, а нашей Верее - 650. Это памятные страницы истории, и вместе с тем День Московской области мы отмечаем в первое воскресенье октября. Наверное, многие задавались вопросом почему».

Губернатор напомнил, что в октябре 1781 года Императрица Екатерина II подписала Указ об учреждении Московской губернии. А в советское время, 1 октября 1929 года, была основана Московская область.

«Наши предшественники - родители, деды, прадеды - много и добросовестно трудились, чтобы сделать регион одним из лучших в стране. Сегодня мы стараемся продолжать их дело на достойном уровне. Чтобы Подмосковье стало местом, где хочется жить, растить детей и куда стремятся приехать люди из разных уголков России».

Андрей Воробьёв особо подчеркнул, что многие позитивные преобразования в Подмосковье происходят именно благодаря обычным жителям:

«Благодаря вашим советам, инициативам, неравнодушию. Хотим пожелать Вам всего самого доброго - крепкого здоровья, любви и благополучия в семье!»