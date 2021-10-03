В Ногинске разбирают пострадавшую от взрыва газа многоэтажку

Жилой дом в подмосковном Ногинске в начале сентября пострадал после взрыва газа. Фото: Александр РОГОЗА

Как сообщают читатели сайта kp.ru, в подмосковном Ногинске начали разбирать девятиэтажный дом на улице 28 июня, который в начале сентября пострадал после взрыва газа. Напомним, тогда разрушились квартиры на четырех нижних этажах, из-под завалов достали тела семи погибших. Сейчас же, судя по переданному в нашу редакцию видео, рабочие сняли крышу и демонтируют этажи сверху вниз.

В Фонде капитального ремонта Московской области «Комсомольской Правде» объяснили, что строители должны полностью разобрать весь первый подъезд дома (второй подъезд не пострадал), а потом отстроить его заново.

- Жители покидали подъезд спешно, буквально в чем были, многие не успели даже документы схватить. Поэтому сейчас в штабе идет работа с собственниками квартир. Сами они в аварийное здание по понятным причинам войти не могут. Поэтому они на схемах показывают спасателям и строителям, где какие ценные вещи нужно взять и принести. И так - этаж за этажом. После проведения этих работ половину жилого дома демонтируют и будут строить заново.

После трагедии губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что пострадавший дом будет восстановлен. По его словам, практика подобных ЧП показывает, что на подобные работы требуется от 6 до 8 месяцев.

При этом местные власти также помогли всем жителям дома, где взорвался газ, с размещением. Часть горожан (по желанию) разместили в пансионате «Боровое» на берегу озера, остальным помогли на время ремонта дома снять в Ногинске жилье.

Ранее сайт KP.ru сообщал о предварительных результатах расследования. После случившегося задержали гендиректора специализированной компании, сотрудники которой должны были проводить техобслуживание квартир на своем участке и выявить неисправности газового оборудования. На самом деле этих работ не было.

- В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире, - сообщила старший помощник ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

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