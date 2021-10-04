В бывшей промзоне «Курьяново» реорганизуют два участка по проекту «Индустриальные кварталы»

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На юго-востоке Москвы планируется комплексное развитие двух участков бывшей промышленной зоны «Курьяново». Такие решения опубликованы в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В реорганизацию двух заброшенных территорий инвесторы вложат более 23,5 миллиардов рублей, а бюджетный эффект для города превысит 2,2 миллиарда рублей в год, - отметил заммэра. - Общая площадь участков промзоны «Курьяново» составляет почти 15 гектаров. Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» в Печатниках будет создано более 6,5 тысячи рабочих мест, современные промышленные объекты, магазины, места для отдыха и развлечений».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, инвесторы возведут почти 280 тысяч квадратных метров недвижимости.

«На первом участке современные производства разместятся на площади 100 тысяч квадратных метров, столько же займут магазины, банки, кафе и другие объекты общественного назначения, - пояснил глава ведомства. - На втором - только промышленные здания. Их площадь составит почти 80 тысяч квадратных метров».

Напомним, комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей. Благодаря КРТ в оборот вовлекаются неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект — около 1,8 миллиарда рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.