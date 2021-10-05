Горячие линии для москвичей: Куда звонить с вопросами о коронавирусе и реновации

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Большинство проблем и срочных дел москвичи привыкли решать с помощью интернета. Но никто не отменял старый добрый телефон. В столице работают городские «горячие линии» для приема звонков жителей. С оператором часто можно связаться в любое время дня и ночи, бесплатно получить нужную консультацию или справку. Публикуем номера самых важных линий.

НА ЗАМЕТКУ

1. По всем вопросам

(495) 777-77-77 - единая справочная служба Москвы, круглосуточно.

Сюда можно позвонить, чтобы уточнить, например, адреса, телефоны и режим работы столичных ведомств, своей управляющей компании или центров «Мои документы». Операторы также сообщат о способах связи с техподдержкой mos.ru, готовности ранее заказанных вами документов (загранпаспорта и др.), статусе обращений через центры госуслуг. Здесь же в том числе принимают сообщения о незаконной вырубке деревьев, неприятном запахе в воздухе, о диких животных и птицах, которым нужна помощь. Кроме того, специалисты могут ответить и на основные вопросы о коронавирусе.

2. Медицина

(495) 870-45-09 - горячая линия по коронавирусу, ежедневно с 8.00 до 21.00.

Специалисты объяснят симптомы болезни, помогут вызвать врача, уточнят правила лечения дома и в больнице, а также проконсультируют по другим вопросам, связанным с ковидом. Кроме того, хронические больные и пожилые люди могут оставить заявку для доставки на дом продуктов, лекарств, корма для домашних животных и других вещей первой необходимости.

(495) 539-30-00 - служба записи на прием к врачам городских поликлиник, круглосуточно.

Здесь можно записаться на прием к специалисту, а также на медицинские процедуры, лабораторные и инструментальные исследования, если на них есть электронное направление. Операторы также помогут перенести или отменить запись, сообщат адрес нужной поликлиники и график ее работы.

051 (с городского телефона), (495) 051 (с мобильника) - неотложная бесплатная психологическая помощь, круглосуточно. Для сотовых услуги оператора связи оплачиваются по тарифам на исходящие звонки.

На личный прием к специалисту можно записаться по единому справочному телефону Московской службы психологической помощи населению - (499) 173-09-09, в будни с 9.00 до 18.00.

3. ЖКХ

(495) 539-53-53 - единый диспетчерский центр (ЕДЦ), круглосуточно.

Звонки принимаются по вопросам, связанным с жилищно-коммунальными услугами. Например, можно сообщить о мусоре или подтоплении во дворе или доме, перегоревшей лампочке в подъезде или сломавшемся лифте. Сюда же нужно обращаться по поводу аварий коммуникаций в квартире (протечка, отключение электричества или воды и др.).

8-800-100-23-29 - по вопросам включения отопления, круглосуточно.

Жители могут сообщить об отсутствии тепла или плохом прогреве батарей, а также оставить заявку, если в системе отопления появилась протечка и другие неисправности.

(495) 539-25-25 - автоматическая служба приема показаний квартирных водосчетчиков, с 15-го числа текущего месяца по 3-е число месяца, следующего за отчетным.

Голосовой помощник запишет данные, затем проверит, оплачены ли счета за «коммуналку», и сообщит о задолженности, если она есть.

(495) 657-87-03 - центральная диспетчерская служба Мосводостока, круглосуточно.

Сюда можно сообщить о подтоплениях на дорогах и во дворах.

4. Строительство

(499) 401-01-01 - единый контакт-центра Стройкомплекса Москвы, с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00.

Сюда можно обращаться, если стройка около дома шумит ночью, там слишком шумно, грязно, нарушаются другие правила. После жалоб на стройплощадке наведут порядок. Здесь же принимают вопросы по поводу программы реновации. В частности, подбор стартовых площадок, правила выделения квартир, сроки переезда, режим работы центров информирования по переселению и фонда реновации.

5. Транспорт

(495) 539-54-54 (с городских телефонов), 3210 (с мобильного телефона) - контакт-центр «Московский транспорт», круглосуточно.

Операторов можно спросить обо всем, что связано с передвижением по столице, в том числе о расписании автобусов, трамваев и электробусов, сервисах на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах, карте «Тройка». Кроме того, можно оставить жалобу на плохую работу общественного транспорта или другие проблемы с дорожным движением в городе. Сюда же можно звонить, чтобы узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля, правилах его возврата и при необходимости предъявления претензии.

6. Ритуальные услуги

(499) 610-00-00, (499) 110-00-00, (499) 157-43-83 - центральная диспетчерская служба ГБУ «Ритуал», круглосуточно.

Жители могут получить помощь в решении вопросов при потере близкого человека, бесплатную консультацию по поводу оформления необходимых документов для похорон, выделения места на кладбище.

КСТАТИ

Экстренные службы

Для владельцев домашних телефонов: пожарная охрана – 01, полиция – 02, скорая медицинская помощь – 03, газовая служба - 04, психологическая помощь (бесплатно и круглосуточно) – 051.

С мобильников, если ваш оператор МТС, «МегаФон» или «Билайн», звонить сюда нужно 112 – единый телефон пожарной охраны, спасателей, полиции, «Скорой помощи», службы газа.