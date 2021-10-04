Под Москвой задержали владелицу вертолета, который разбился в лесу

Владелица фирмы, которой принадлежал разбившийся 3 октября под Лыткарино вертолет, задержана. Фото: Предоставлено очевидцами

Владелица фирмы, которой принадлежал разбившийся 3 октября под Лыткарино вертолет, задержана. Напомним, ЧП произошло около 20:00, Robinson R-44 совершал экскурсионный полет и рухнул в лес, не дотянув до аэродрома Мячково около 2 км. Пилот Александр Шапочкин, а также его пассажиры Христина Кисель и Семен Садков погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы.

Теперь, как стало известно, обвинение по этой статье предъявлено ИП Татьяне Горчаковой, которая является владелицей аэроклуба «Комдор-М» - ему принадлежал вертолет, который разбился. Она задержана.

- По данным следствия, предприниматель имел умысел на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, - сообщили в СК. - В ходе экскурсионного полета воздушное судно Robinson R-44 потерпело крушение, в результате которого пилот и два пассажира погибли на месте.

Источник в правоохранительных органах отмечает, что по версии следствия Горчакова якобы знала о технических проблемах, которые есть у вертолета.

При этом сама женщина свою вину не признает.

- Проведены дополнительные осмотры места происшествия, а также обыск в помещениях, занимаемых ИП, изъята документация на воздушное судно и иные документы, образцы топлива, допрашиваются свидетели, - уточнили в Следственном комитете.

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