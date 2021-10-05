Черные риэлторы выкололи своей жертве глаза: «Чтобы после смерти нас не нашел!»

Денис Четыркин - один из организаторов банды черных риэлторов. Фото: СОЦСЕТИ

Тихий алкоголик Алексей Смирнов, живущий на окраине подмосковного Егорьевска, пропал летом. Может, так и испарился бы без шума, как многие другие... Родственников и друзей не имел. Но одна из соседок, заметив, что живший бобылем мужчина исчез, а в его двушке объявились посторонние люди, все-таки сообщила в полицию.

Кто б знал тогда, что с этого начнется расследование, в котором и мистика будет, и бывший спецназовец, и оборотень в погонах!

ЧУЖИЕ «ПАЛЬЧИКИ»

После заявления соседки полицейские начали проверку. И выяснилось:

- летом сам Смирнов приходил в отдел и писал заявление, что у него пропал паспорт;

- тогда тоже провели проверку и нашли в квартире отпечатки постороннего человека. На этом все;

- квартира недавно продана. Смирнов лично оформил сделку у нотариуса (документы, получается, не пропадали) и после этого его больше никто не видел.

Стали искать того, кто оставил «чужие пальчики». 18-летний Денис Фоменко, сосед-оболтус. Тот заявил, что выпивал с дядей Лешей - захаживал к нему в гости с Денисом Четыркиным (32 года, водитель в фирме), только и всего.

Завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Кроме Четыркина подозреваемых не было. Несколько раз вызывали на допросы. И на одном водитель раскололся.

Четыркин и его подельники спаивали и убивали одиноких людей, чтобы завладеть их недвижимостью. Фото: СОЦСЕТИ

ВОДОЧНАЯ ДИЕТА И ПЛАН Б

Картина нарисовалась маслом. Из идеи двух приятелей - Дениса Четыркина и Владимира Шелягина - срубить по-легкому деньжат родилась целая группировка черных риэлторов. По сути шесть человек были вовлечены в сложную схему мошенничества с квартирой, проданной в результате за 1,5 миллиона рублей.

Сначала приятели, решившие за бесценок выкупать у одиноких алкашей жилье, а тех перевозить «за Можай», обратились за помощью к Сергею Васину. Тот служил оперативником местного уголовного розыска, в звании майора. Потом появился некий Фоменко, предложивший кандидатуру своего соседа Алексея Смирнова. Васин проверил по базе - родни нет. И Фоменко начал ежедневно носить Смирнову водку.

- Его спаивали, уговаривая продать квартиру в Егорьевске и переехать. Хозяин двушки поначалу вроде соглашался, но в какой-то момент отказался, - рассказывает сайту KP.ru прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления Прокуратуры Московской области Дмитрий Зайцев.

Тогда перешли к плану Б. Накачали Смирнова до полной отключки. Затем вынесли из дома паспорт. На этом этапе к группе присоединились новые подельники. Бывший спецназовец Навруз Мурзагишиев должен был стать человеком, на которого оформят квартиру после фиктивной сделки - чтобы продать ее уже за деньги. А еще один алкоголик Селюгин за 15 тысяч рублей готов был сыграть в госорганах роль владельца квартиры.

- Фото этого Селюгина вклеили в паспорт Смирнова, - продолжает прокурор Зайцев. - Майор Васин проверил и похвалил «коллег» за аккуратную работу. Дальше Селюгин-Смирнов пошел с новыми друзьями к нотариусу.

Прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления Прокуратуры Московской области Дмитрий Зайцев.

Настоящего Смирнова повезли на Ставрополье. План был такой: на дальней ферме его оставят в качестве свинопаса.

- Но когда подельники уже ехали назад в Подмосковье, им начал звонить владелец фермы: «свинопас» протрезвел, кричит, что пойдет в полицию… Бандиты вернулись за ним. В Ростовской области недалеко от Миллерова съехали в лесополосу. Смирнова вытащили из машины. Четыркин взял в багажнике бейсбольную биту. Смирнов умолял его не убивать: «Я все понял. Все отдам. Забирайте квартиру!»

Когда нашли тело, судмедэксперты обратили внимание, что повреждены глазницы - их уже после смерти прокололи палкой. Это сделал Фоменко. На обратном пути он признался товарищам: «Я ему выколол глаза, чтобы он нас на том свете не нашел».

Бывший спецназовец Навруз Мурзагишиев. Фото: СОЦСЕТИ

«А Я СЯДУ В КАБРИОЛЕТ!»

Вырученные с продажи квартиры 1,5 миллиона рублей разделили. И, казалось, жизнь удалась.

Денис Четыркин, например, вскоре начал хвастаться в соцсетях новыми предметами роскоши.

- Мы тогда еще удивились - они с женой купили себе кабриолет, - рассказал «КП» один из знакомых семьи. - «Крайслер», американский. Для Егорьевска это довольно странно. Но вот захотелось Денису кабриолет. Отдал около 200 тысяч рублей, при этом еще и в Беларусь за ним ездил. Раньше они не шиковали - семья многодетная, трое дочек. А в тот период они еще и по ресторанам начали ходить. Откуда деньги, никто не знал.

Параллельно шло следствие. Пока по мошенничеству - о том, что Смирнов мертв, никто не знал. И в самом эпицентре этого расследования оказался майор-оборотень.

- Следователь, который вел дело о мошенничестве, давал поручения оперативникам из Егорьевского ОМВД, среди которых был и Васин, - рассказывает прокурор Дмитрий Зайцев. - С его участием осматривали квартиру в поисках улик, опрашивал свидетелей. Он был в курсе, как идет расследование. Сообщал детали другим участникам группы.

Коллеги Васина тогда и представить не могли, что рядом с ними - один из тех, кого они сейчас ищут.

На кровавые деньги Четыркин купил себе кабриолет. Фото: СОЦСЕТИ

ЧТО В ИТОГЕ

Подставной Смирнов замерз насмерть

Всех сдал Четыркин (см. «Чужие пальчики»). Группу задержали. Сбежал только Владимир Шелягин - его пока ищут.

Остальным бандитам Московский областной суд уже отмерил сроки.

Денис Фоменко и Навруз Мурзагишиев, как непосредственные участники убийства, получили больше всех - по 18 лет колонии строгого режима. Денис Четыркин - 16. Экс-полицейский Сергей Васин - шесть лет общего режима.

Еще одним осужденным по делу о мошенничестве должен был стать Селюгин, который подписывал документы вместо Смирнова. Но тот до суда не дожил. По пьяной лавочке уснул в сугробе и замерз насмерть.

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