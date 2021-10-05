За сколько готовы работать молодые москвичи: скромные трудятся в кафе, нескромные идут в продажи

Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты «Работы.ру» и Сбербанка провели исследование зарплатных ожиданий молодых людей, которые ищут работу в Москве. Опрашивались те, кто только начинает карьеру и не имеет опыта вообще или имеет небольшой опыт, - в возрасте от 20 до 35 лет.

Самые скромные — будущие сотрудники московских кафе и ресторанов. Без опыта работы молодые люди хотели бы получать 35 тыс. рублей (но, видимо, рассчитывают еще и на чаевые), с трехлетним опытом — 76 тыс. рублей.

А самые нескромные горят желанием попробовать себя в сфере продаж. Начальный порог ожиданий для начинающих — сразу 64 тыс. руб. На втором месте — будущие айтишники, которые желают в среднем не меньше 61 тыс. руб. Интересно, что по мере приобретения трудового опыта расстановка сил меняется. Среди московской молодежи с трехлетним стажем самые высокие зарплаты требуют строители, на втором месте айтишники, а только потом продажники (см. таблицу).

Для сравнения, в среднем работающие москвичи, как следует из данных «Работы.ру», хотели бы получать 158,7 тыс. рублей.

Топ сфер, где московская молодежь ждет самых высоких зарплат

Без опыта работы:

Продажи — 64 тыс. руб.

IT — 61 тыс. руб.

Производство и промышленность — 55 тыс. руб.

Образование — 46 тыс. руб.

Банки — 45 тыс. руб.

После первого года работы:

Продажи — 82 тыс. руб.

IT — 73 тыс. руб.

Производство и промышленность — 72 тыс. руб.

Образование — 67 тыс. руб.

Банки — 58 тыс. руб.

После трех лет работы:

Строительство — 136 тыс. руб. (без опыта — 43 тыс.)

IT — 134 тыс. руб.

Продажи — 123 тыс. руб.

Промпроизводство — 110 тыс. руб.

Образование — 109 тыс. руб.

Банки — 108 тыс. руб.

(По данным «Работы.ру» и Сбербанка)