За сколько готовы работать молодые москвичи: скромные трудятся в кафе, нескромные идут в продажи

Фото: Иван МАКЕЕВ
Эксперты «Работы.ру» и Сбербанка провели исследование зарплатных ожиданий молодых людей, которые ищут работу в Москве. Опрашивались те, кто только начинает карьеру и не имеет опыта вообще или имеет небольшой опыт, - в возрасте от 20 до 35 лет.
Самые скромные — будущие сотрудники московских кафе и ресторанов. Без опыта работы молодые люди хотели бы получать 35 тыс. рублей (но, видимо, рассчитывают еще и на чаевые), с трехлетним опытом — 76 тыс. рублей.
А самые нескромные горят желанием попробовать себя в сфере продаж. Начальный порог ожиданий для начинающих — сразу 64 тыс. руб. На втором месте — будущие айтишники, которые желают в среднем не меньше 61 тыс. руб. Интересно, что по мере приобретения трудового опыта расстановка сил меняется. Среди московской молодежи с трехлетним стажем самые высокие зарплаты требуют строители, на втором месте айтишники, а только потом продажники (см. таблицу).
Для сравнения, в среднем работающие москвичи, как следует из данных «Работы.ру», хотели бы получать 158,7 тыс. рублей.
Без опыта работы:
Продажи — 64 тыс. руб.
IT — 61 тыс. руб.
Производство и промышленность — 55 тыс. руб.
Образование — 46 тыс. руб.
Банки — 45 тыс. руб.
После первого года работы:
Продажи — 82 тыс. руб.
IT — 73 тыс. руб.
Производство и промышленность — 72 тыс. руб.
Образование — 67 тыс. руб.
Банки — 58 тыс. руб.
После трех лет работы:
Строительство — 136 тыс. руб. (без опыта — 43 тыс.)
IT — 134 тыс. руб.
Продажи — 123 тыс. руб.
Промпроизводство — 110 тыс. руб.
Образование — 109 тыс. руб.
Банки — 108 тыс. руб.
(По данным «Работы.ру» и Сбербанка)