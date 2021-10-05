Тигр с необычной судьбой поселился в Московском зоопарке

Тигр Степан прибыл в Москву из резиденции Деда Мороза. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В семействе хищников, которые обитают в Московской зоопарке пополнение. Популяцию тигров пополнил шестилетний самец с человеческим именем Степан. В столицу его привезли из Великого Устюга. Некоторое время он жил в местном филиале московского зоопарка на территории вотчины самого Деда Мороза. А до этого судьба Степана вовсе не была сказочной.

- Он был изъят у контрабандистов, когда ему было около года. Сначала Степан попал в государственный центр реабилитации, - рассказала «Комсомольской правде» Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Напомним, московский зоопарк особое внимание уделяет восстановлению популяции амурских тигров. Но Степан к редчайшему виду относится лишь отчасти.

- Мы провели генетическое исследование, и оказалось, что он - гибрид амурского и суматранского тигра. Но это не значит, что мы не будем о нём заботиться. Мы обеспечим Степану необходимый комфорт, наши зоологи сделаю всё, чтобы он прожил долгую и счастливую жизнь, - заверила «Комсомолку» директор зоопарка.

Надо сказать, уже сейчас у Степана царские условия. После карантина, который проходят все новые обитатели, его заселили в отдельный просторный вольер, да еще и с бассейном. И угодили! Тигр оказался большим поклонником водных развлечений.

- Оказалось, что Степан очень любит плавать, в первую же прогулку все предметы для обогащения среды обитания - бочки, конусы – он взял и перенёс в бассейн, - рассказали про новичка в пресс-службе Московского зоопарка.

А в перерывах между купаниями Степан демонстрирует отличный аппетит. В его рационе крольчатина, курица, печень и другие субпродукты.

- Один раз в неделю у него разгрузочный день, - добавили в Московском зоопарке.

Первые посетители уже успели рассмотреть Степана. Его вольер находится рядом с гималайским медведем на Острове зверей, что на Новой территории зоопарка. По словам зоологов, Степан сейчас в полном рассвете сил. В неволе тигры доживают до 25 лет, в природе их век намного короче.

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Степан занял вольер амурского тигра по имени Мартин. Последний сейчас он находится в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Мартин – особенный тигр: из-за врожденной травмы у него появлялось нетипичное поведение. С ноября 2019 года по конец августа 2020-го он не выходил из внутреннего вольера, хотя все двери были открыты. Путем постоянной кропотливой работы сотрудникам удалось добиться того, что Мартин стал стабильно выходить на улицу. Но потом это повторилось…было принято решение перевезти Мартина за город – в более тихую и спокойную обстановку.

ВАЖНО

Московский зоопарк перешел на осенний режим работы. Посетить животных можно с 09.00 до 18.00. При этом касса работает только до 17.00.