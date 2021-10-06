От равиоли до чили кон карне: В московской Яндекс.Лавке появились готовые блюда со всего света

В московской Яндекс.Лавке появился новый раздел «Вокруг света», в котором можно заказать блюда, популярные в разных странах мира. Там представлено более 50 вариантов блюд. Можно попробовать как знакомые равиоли из итальянской кухни, так и экзотику, например, популярные блюда Африки или Австралии.

Некоторые блюда ранее уже были доступны к доставке, а другие создали специально для «заморского» меню. Среди новинок — спринг роллы с овощами и курицей для любителей азиатской кухни, мавританский рыбный суп и омлет по-тунисски для тех, кто хочет попробовать африканскую кухню.

Пробуя блюда из разных частей света, можно выиграть путешествие по Карибскому морю на парусной лодке вместе с профессиональной командой. Конкурс проходит до 21 октября. Условия простые: заказывая еду из раздела «Вокруг света», нужно зарегистрироваться с телефона на специальной странице. После этого участнику будут открываться части света, относящиеся к заказанным блюдам. Главный приз разыграют среди тех, кто откроет все пять частей света. Кроме путешествия, участники смогут выиграть и другие подарки: Яндекс.Станцию, подписку на Плюс и промокоды для заказов в Лавке.